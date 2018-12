San Sebastián disfrutará de las experiencias de la Gran Manzana en Seagram's New York Hotel Gorka Room Mate

Actualizado 03/12/2018 13:10:31 CET

SEAGRAM'S NEW YORK HOTEL

SAN SEBASTIÁN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián disfrutará, del 22 de noviembre al 16 de diciembre, del pop up de Seagram's New York Hotel, que hará llegar sus experiencias y ofertas, procedentes de la Gran Manzana, al hotel Gorka Room Mate de la capital guipuzcoana.

Esta iniciativa, organizada por la ginebra americana Seagram's Gin, ya ha visitado con éxito, desde su puesta en marcha en 2016, ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

A partir de este próximo jueves, la música, barbería, brunch y coctelería del exclusivo Seagram's New York Hotel se instalarán en San Sebastián, en Room Mate Gorka, un hotel boutique ubicado en pleno centro de San Sebastián. Room Mate Gorka, es propiedad del empresario Kike Sarasola y ocupa el número 11 de la Plaza Guipúzcoa.

Hasta el 16 de diciembre, Seagram's New York Hotel at Room Mate Gorka permitirá disfrutar de "una experiencia gastronómica maridada con los cocktails más trendy de la Gran Manzana", el cut & shave "más auténtico" y "las notas del auténtico jazz neoyorkino" con los mejores artistas internacionales y nacionales.

El espacio reunirá a dos de los mejores 15 bares del mundo, reconocidos por los prestigiosos premios del sector The World's 50 Best Bars.

Uno de ellos, Dante NYC, Best American Restaurant Bar en 2017 y noveno en The World's 50 Best Bars 2018, incluirá platos al más puro estilo neoyorkino en su menú para el brunch. Además, este galardonado espacio, ofrecerá, según sus impulsores, desde los cocktails más tradicionales "para los gustos más clásicos", hasta las mezclas "más innovadoras" para "paladares más inquietos y creativos".

Mientras, Attaboy, el cocktail bar clandestino de moda en NY y decimoquinto mejor bar del mundo según The World's 50 Best Bars, pretende desplegar "frescura y creatividad" en su oferta de cocktails durante las tardes y las noches de otoño. Este cocktail bar fundado por Michael McIlroy y Sam Ross funciona sin cartas ni menús y se distingue por las "mezclas inesperadas"a este hotel traerán una nueva versión con ginebra del conocidísimo Penicillin.

Tampoco faltará en Seagram's New York Hotel at Room Mate Gorka la barbería favorita de actores, músicos y referentes de la escena cultural neoyorkina, que recupera el estilo y las técnicas tradicionales. El establecimiento, inspirado en las históricas barberías de la América de los 30, incluye cuatro sillas de barbero de época.

También el club de jazz más prestigioso de Greenwich Village, Blue Note, estará presente en San Sebastián para interpretar melodías típicas de New York. Por Blue Note han desfilado Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie o Ray Brown. Ahora, el club trasladará su música hasta la capital guipuzcoana.

Seagrams New York Hotel at Room Mate Gorka Hotel estará abierto al público de miércoles a domingo, previa reserva online. Las reservas para disfrutar de las actividades programadas por Seagram's Gin, así como las consultas de horarios y tarifas se podrán gestionar en www.seagramsgin.es.

Los orígenes de Seagram's Gin, una ginebra genuinamente americana, se remontan a 1939. Vinculada con el espacio inconfundible de New York, decidió transportar, desde hace dos años, la "esencia neoyorkina" que recoge Seagram's New York Hotel a las más importantes ciudades: la próxima, San Sebastián.