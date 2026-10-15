San Sebastián lanza la campaña 'Kaka zaharra!' contra el abandono de excrementos caninos y reforzará la vigilancia

San Sebastián lanza la campaña 'Kaka zaharra!' contra el abandono de excrementos caninos - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha puesto en marcha 'Kaka zaharra! La calle es de todos y todas, las cacas de tu perro no', una campaña de sensibilización para fomentar la responsabilidad de las personas propietarias de perros. Ante los 3.000 excrementos diarios que se estima que quedan sin recoger en la ciudad, el Consistorio reforzará la vigilancia y recuerda que las sanciones de la ordenanza oscilan entre los 100 y los 300 euros.

Según ha explicado en rueda de prensa el concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos y Medio Ambiente, Iñigo García, con esta iniciativa se quiere "reforzar la cultura de cuidado y respeto por el espacio público", recordando que "los pequeños gestos individuales tienen consecuencias directas sobre el bienestar colectivo".

Así, ha apuntado que, aunque la mayoría de las personas propietarias de perros actúa de manera responsable, "todavía persisten comportamientos incívicos que afectan directamente a la limpieza de la ciudad, la salud pública, la convivencia y el mantenimiento de nuestros espacios verdes".

Como lanzamiento de la campaña, se ha instalado un elemento hinchable de gran formato que será el eje central de la acción de sensibilización itinerante que recorrerá los diferentes barrios de la ciudad.

Su primera parada ha sido este jueves en Alderdieder, donde ha estado acompañado de dos soportes gráficos que refuerzan el mensaje de la campaña y dan visibilidad a la iniciativa. Además, se han repartido folletos informativos con recomendaciones y la normativa municipal vigente para fomentar una tenencia responsable de mascotas y mejorar la convivencia en los espacios públicos.

En el marco de la campaña se han editado trípticos bilingües con seis recomendaciones prácticas para mejorar la convivencia, proteger la salud pública y mantener limpia la ciudad como son recoger siempre los excrementos, proteger el suelo y el agua, cuidar a las personas más vulnerables, vigilar a los animales, llevar bolsas para recogerlos, y dar ejemplo con comportamientos responsables".

El material recuerda también que los excrementos deben depositarse en una bolsa bien cerrada en una papelera o en el contenedor de resto, y no dejarse en el suelo, los árboles o las vallas.

CARTELES

Además, el Departamento de Parques y Jardines instalará 85 nuevos carteles de sensibilización en parques, jardines y zonas verdes de todos los barrios, con prioridad en los puntos donde hay más excrementos abandonados. La campaña combinará estas acciones con una mayor vigilancia en los espacios donde los servicios municipales han detectado más incidencia de estos comportamientos.

El Ayuntamiento donostiarra ha recordado que recoger los excrementos "no es solo una cuestión de civismo, sino una obligación". El artículo 29 de la Ordenanza Municipal de Civismo establece que hay que evitar que los perros los depositen en parques infantiles, paseos, jardines y otros espacios públicos y, cuando ocurra, proceder a su inmediata recogida.

García ha explicado que "son unos 3.000 excrementos de perro los que cada día quedan sin recoger en nuestra ciudad". "Son 3.000 motivos diarios para actuar. No podemos normalizar esta situación ni permitir que la falta de responsabilidad de unos pocos perjudique al conjunto de la ciudadanía", ha concluido.