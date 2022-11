Santurtzi coloca "un excremento gigante" en la calle para concienciar de que se deben recoger las heces de los perros

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Santurtzi ha colocado un "excremento gigante" hinchable en la zona central, que posteriormente trasladará a los barrios de Kabiezes y Mamariga, para concienciar a las personas dueñas de mascotas de que deben recoger las heces de sus perros.

La iniciativa forma parte de la campaña que ha iniciado el Ayuntamiento bajo el lema 'Solo es gracioso en tu teléfono. Cuando la pisamos no hace ninguna gracia, y la sanción por no recogerla, tampoco', con la que se pretende concienciar de que la presencia de los excrementos en las calles de la localidad "supone un perjuicio para todos y todas".

Desde el Consistorio se pretende "despertar la conciencia cívica, recordando que el respeto por las normas contribuye a una mejor convivencia" entre los vecinos.

La campaña está protagonizada por un hinchable en forma de "excremento gigante" que estará colocado en la zona central desde este viernes hasta el domingo 27 de noviembre, en Kabiezes los días 2, 3 y 4 de diciembre, y, por último, en Mamariga los días 9, 10 y 11 de diciembre.

"Tan sólo 10 personas que no recojan las heces de su perro generan al año en las calles de Santurtzi más de tonelada y media de caca. El problema está tan disperso que no se puede dimensionar, ya que se trata de muchos pequeños problemas que no llaman tanto la atención", ha advertido la alcaldesa, Aintzane Urkijo.

Por ello, ha explicado, en esta campaña se ha pensado "juntar todos esos excrementos para hacer el problema más evidente" y, de este modo, se ha colocado "la representación de esa tonelada y media de excremento 'olvidado' en las calles de Santurtzi con un hinchable".

Junto al hinchable se colocará una carpa informativa para difundir los problemas que generan las heces en la vía pública y las sanciones que conllevan. Para ello, se repartirá un tríptico entre las personas dueñas de mascotas con información sobre la Ordenanza municipal vigente de tenencia de animales, con los derechos y los deberes de los propietarios de perros. Además, a todo el que se acerque con su mascota, se le dará un huesito cortabolsas como obsequio.

En palabras de la alcaldesa, "mantener Santurtzi limpio es labor de todos y todas, y debemos contribuir en la no generación de residuos en la vía pública".

Con esta acción, el Consistorio también pretende recordar las obligaciones de las personas que tienen mascota como, por ejemplo, proporcionarle el chip de identificación, tener una cartilla sanitaria donde estén recogidas las fechas de vacunación y darle una correcta alimentación y asistencia veterinaria.