Segura toma posesión como obispo de Bilbao y llama a construir "con convicción propuestas significativas para el mundo"

Resalta durante su homilía en la catedral de Santiago la importancia de que el mensaje de la Iglesia "llegue a nuevas personas"

BILBAO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Joseba Segura ha tomado este sábado posesión como obispo de Bilbao -séptimo desde la creación de la Diócesis en 1950- en la catedral de Santiago de la capital vizcaína, donde ha realizado un llamamiento durante su homilía a construir "propuestas significativas para el mundo con convicción" y recuperar la "autoridad moral desde lo que somos".

El prelado ha tomado así el relevo al actual arzobispo metropolitano de Burgos, Mario Iceta, quien el pasado mes de noviembre se despidió oficialmente de la Diócesis de Bilbao en la que fue obispo titular durante diez años.

La ceremonia de este sábado ha visto limitada la presencia de asistentes (alrededor de 300) con motivo de la pandemia de la covid-19, con una reducción del aforo del templo al 60%. Entre los invitados se ha podido ver al alcalde de la capital vizcaína, Juan María Aburto, la presidenta de Juntas Generales, Ana Otadui, el subdelegado del gobierno, José Vicente Reyes, la directora de cultura de la Diputación de Bizkaia, Begoña de Ibarra Zuazo, y al vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barriocanal.

Asimismo, han acudido a la toma de posesión un total de 26 obispos, arzobispos y cardenales. De este modo, además del nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, han estado presentes el cardenal Ricardo Blázquez, quien fuera obispo de Bilbao durante 15 años, así como presidente de la Conferencia Episcopal y actualmente arzobispo de Valladolid.

También ha asistido Juan José Omella, actual presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, así como el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Entre los arzobispos ha podido ver también al predecesor de Segura en la Diócesis y actual arzobispo metropolitano de Burgos, Mario Iceta, entre otros.

Por exigencias de aforo, solo han podido estar presentes 60 sacerdotes en representación del clero diocesano, mientras que en el 'rito de adhesión al obispo' han participado además de varios responsables de ámbitos de la Diócesis, una familia de la comunidad latina y una mujer de la comunidad africana.

También ha habido representación de diferentes Iglesias entre los que han destacado un Pastor de la Iglesia Luterana de lengua alemana; un Pastor, de la Iglesia Evangélica y Vicepresidente del Consejo Evangélico del País Vasco; un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rumana; un sacerdote de la Iglesia grecocatólica, de rito oriental; y el presidente de la Federación Islámica del País Vasco.

De este modo, las puertas de la catedral de Santiago se han abierto a las 10.00 horas para poder acceder al templo donde, una hora después, ha comenzado el acto de toma de posesión. Segura ha llegado sobre las 10.30 horas acompañado por Monseñor Bernardito Auza, y ambos han sido recibidos por el deán de la catedral, Luis Alberto Loyo, y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto.

En el altar han estado presentes durante la ceremonia el nuncio apostólico en España, Bernardito Auza; los cardenales Ricardo Blázquez, Juan José Omella, Carlos Osoro, así como el cardenal emérito claretiano, Aquilino Bocos, y el arzobispo Mario Iceta, junto a Joseba Segura.

La Capilla de Música de la Catedral (coro y orquesta), dirigida por Óscar González Gasquet, ha acompañado una ceremonia en la que el nuncio apostólico en España ha felicitado a Segura por un día que supone "una buena noticia para la comunidad de fe a la que siempre ha pertenecido y que ahora le recibe como obispo".

"ÁNIMO EVANGELIZADOR"

"Deseo expresarle mi ánimo en mantener el ánimo profundamente evagelizador con el que siempre se ha distinguido acogiendo a las personas para hacer que Dios entre, cada vez más, en las almas confiadas a su cuidado pastoral", ha añadido.

Tras su toma de posesión oficial, y una vez recibido el báculo pastoral, Segura ha presidido una eucaristía en la que durante su homilía ha realizado un llamamiento a construir "con convicción propuestas significativas para el mundo".

"Donde otros actúan con poder, imponiéndose, Jesús actúa con una autoridad construida sobre la coherencia. Defiende la verdad, pero antes de eso vive en la verdad de quien habla desde convicciones profundas y actúa conforme a lo que dice", ha afirmado.

Segura ha defendido así la "autoridad radical de Jesús", que los creyentes no deben "renunciar a buscar y reflejarla, parcialmente al menos". "Alguien ha dicho que la Iglesia necesita recuperar su autoridad moral. Cierto que hay críticas justas y otras no tan justas, pero incluso las injustas, recibidas con humildad, ayudan siempre y fortalecen al creyente que quiere mejorar", ha relatado.

En su homilía, el obispo de Bilbao ha recordado también que "Cristo fue cercano, pero no fue uno más" y ha incidido en que "esta vida no es sino la antesala de una más grande".

"Vivir en consecuencia, además de ser profundamente contracultural nos hace extraños, o como mínimo extranjeros en esta patria. No es posible ser uno más y vivir en actitud orante y agradecida cuando muchos ya no saben lo que es rezar", ha lamentado, para añadir que "quien sigue a Cristo nunca podrá juzgar a nadie y menos considerarse superior, pero no podrá ser uno más".

"SITUACIÓN SOCIAL"

Por todo ello, ha abogado por recuperar la "autoridad moral desde lo que somos", ya que "quien comparte "la autoridad de Cristo no se enreda en análisis negativos sobre la situación social o las debilidades de otros, hace propuestas con convicción y pone su vida con delante".

"No pongamos demasiada energía en señalar las contradicciones, las debilidades de otros, los signos de ignorancia, la desintegración de convicciones humanistas, los peligros que pueden aparecer... no quedemos paralizados habitando en cementerios. Mejor asumamos el reto de decir y construir propuestas significativas para el mundo. Con convicción, con autoridad", ha pedido.

Además, ha apostado por que el mensaje de la Iglesia "llegue a nuevas personas", para lo cual ha considerado necesario "acertar a comunicarnos mejor y ponerle convicción y afecto".

"Sin dar lecciones a nadie... evitando la impresión de que intentamos defender privilegios. Pongámonos en el ultimo banco dispuestos a ayudar a quien necesita afecto y apoyo. Hablemos a la gente convencidos de que el Evangelio es luz. Hablemos con sencillez de modo que nos entiendan", ha incidido.

Segura, que ha resaltado la importancia de "defender el valor de la comunidad", ha sostenido asimismo que "el Evangelio contiene la verdadera autoridad".

"A esta comunidad de fe que es la Iglesia Católica le interesan todas las ciencias y saberes. Queremos conocerlo todo... Sabemos que no hay cristianismo sin misterio, que no hay iglesia sin el milagro de la eucaristía, que no hay seguimiento de Jesús sin devoción por Cristo y cuando estas cosas se nos olviden la autoridad del Evangelio se nos hará presente para refrescarnos la memoria", ha enfatizado.

Por último, Segura ha reconocido que, ante la responsabilidad que representa asumir el nombramiento, ha llegado a sentir un "poco de miedo", ya que "ser obispo en esta tierra, donde no abunda la disposición a aceptar indicaciones ajenas, sobre todo las que llegan de alguna autoridad constituida, va a ser interesante".

"En la Iglesia todo o es para potenciar la misión o si no tiene poco sentido. Nombrándome a mí alguno ha visto al Santo Padre poniendo en práctica aquello de 'no hay mejor cuña que la de la misma manera'. Gracias, Santo Padre, por la confianza", ha expresado, al tiempo que ha trasladado su agradecimiento a los obispos que le han precedido en el cargo y que este sábado se encontraban en la catedral de Santiago, entre ellos, a Mario Iceta, a quien ha agradecido, "la temeridad" que supone el hecho de elegirle "sin conocerme".