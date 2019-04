Sémper cree "sorprendente" y "falta de liderazgo" que Gobierno Vasco quiera "tirar la toalla" a mitad de legislatura

Publicado 01/04/2019 10:35:37 CET

Dice que el Ejecutivo debe hacer un "esfuerzo" para buscar un acuerdo entre diferentes y PP está dispuesto a pactar si "rectifica"

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP vasco y candidato a alcalde de San Sebastián, Borja Sémper, cree "sorprendente" y una "falta de liderazgo" que el Gobierno Vasco quiera "tirar la toalla" a mitad de legislatura porque le vienen "mal dadas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sémper ha asegurado que quedó "muy sorprendido" la semana pasada con "este globo sonda" o está 'boutade' del portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, porque Euskadi se encuentra "a mitad de partido, a mitad de legislatura".

"Y es verdad que el Gobierno Vasco pasa por grandes dificultades y hay grandes retos a los que hay que dar respuesta y el Gobierno Vasco y sus diversas consejerías están siendo incapaces de dar respuesta como en educación, en seguridad, en política social o en Osakidetza, pero, hombre, tirar la toalla a mitad de partido, a mitad de legislatura, refleja también una falta de liderazgo por parte del Gobierno Vasco", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que, cuando le vienen "mal dadas", el Ejecutivo decide "llevarse la pelota y se acaba el partido". "A mí eso me parece sorprendente. Nos hace falta más liderazgo y yo creo que el Gobierno Vasco, ante las dificultades, tiene que hacer un esfuerzo de buscar el acuerdo entre diferentes y con quién tiene también algo que aportar para Euskadi", ha subrayado.

Borja Sémper ha dicho que entiende que "es incómodo" y que el PNV está acostumbrado "a gobernar con comodidad". "Cuando todo el mundo dice que sí, es muy fácil gobernar. Lo que sucede es que la vida y la política es más complicada y, a veces, tienes que hacer un esfuerzo de liderazgo, de superar las dificultades y de tener más ambición", ha señalado.

El dirigente popular cree que "esta especie de globo sonda o este anuncio del Gobierno Vasco de que está barajando la posibilidad de un adelanto electoral refleja mucha debilidad y poca ambición de país".

ACUERDOS

Sémper ha apuntado que su partido "nunca" ha dicho que no están dispuestos a acuerdos. "Lo que hemos dicho es que no puede ser que pretenda por la mañana pactar las cosas de comer con el Partido Popular y, luego, el modelo social, la forma de entender Euskadi, un hipotético nuevo estatus, en exclusiva con Bildu, eso no parece sensato y razonable", ha puntualizado.

En todo caso, cree que, si el Gabinete de Iñigo Urkullu "quiere, hay legislatura, el único que puede acabar con la legislatura, disolver la Cámara y convocar elecciones es el lehendakari". "Lo que sucede es que, en un momento como el actual, yo creo que las administraciones públicas, en este caso el Gobierno Vasco, tienen que transmitir estabilidad, ambición, un proyecto de país que incluya todos, que mire al futuro, en lugar de estar rodeándonos permanentemente en el pasado, superar las dificultades", ha insistido.

A su juicio, los nueve parlamentarios del PP han demostrado que están "dispuestos" durante los dos últimos años. "Lo que sucede es que hay que optar y, a veces, el lehendakari y los Gobiernos tienen que optar por modelos, por formas desarrollo. Lo que no puede ser es que diga 'díganme ustedes que sí, que si no me enfado y disuelvo la Cámara. Esto es cuanto menos discutible", ha manifestado.

DARPÓN

El portavoz del PP en el Parlamento Vasco ha asegurado que la oposición no ha forzado la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón, y ha recordado que "ha habido un escándalo de proporciones bíblicas en relación con la OPE", con un informe de la Fiscalía de Euskadi "que dice que hay indicios de delito penal".

"Y, claro, el consejero, aunque sea del PNV, tiene que dar cuenta de esta situación, y por eso ha dimitido. Lo que no puede ser es que, después de todo esto, resulta que alguien pretenda que la oposición respalde al consejero", ha dicho.

El dirigente popular cree que "hay posibilidades de acuerdo" con su partido si el lehendakari "rectifica, busca el acuerdo y el entendimiento para generar estabilidad". "Es que hemos tenido dos años de estabilidad porque el Partido Popular ha sido capaz de favorecer, con su voto, que existan Presupuestos en la Comunidad Autónoma Vasca", ha manifestado.

En esta línea, ha recordado que firmaron una reforma fiscal con el PSE-EE y el PNV para toda Euskadi. "Esa estabilidad la hemos tenido. No se ha roto por culpa de la oposición, como le gusta decir al Gobierno. La oposición será culpable de muchas cosas, pero se ha roto la estabilidad porque ha habido un giro, un cambio y porque el Gobierno Vasco ha generado incertidumbre", ha asegurado.

Borja Sémper ha recordado que el Ejecutivo "ha buscado acuerdos en exclusiva con Bildu, no sólo en materia de autogobierno, no sólo pactando unas bases de un nuevo estatus, por ejemplo, en las que se divide a los vascos entre ciudadanos y nacionales, sino también en el modelo social, en el modelo económico". "Si hay una rectificación, nosotros estamos dispuestos a contribuir a la estabilidad", ha concluido.