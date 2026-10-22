La sexta edición de 'Afrikaldia' ofrecerá diez películas del 3 al 10 de noviembre en Vitoria-Gasteiz

Presentación de 'Afrikaldia' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz acogerá del 3 al 10 de noviembre la sexta edición de 'Afrikaldia', el Festival Vasco de Cines Africanos, que este año contará con diez películas en su sección oficial, seis de ellas estrenos nacionales que, bajo el lema 'Identidad y pertenencia en un mundo en cambio', invita a "reflexionar sobre las identidades y el sentimiento de pertenencia en un mundo en transformación".

A través de seis largometrajes de ficción y cuatro documentales, el festival acercará al público historias y experiencias que muestran la diversidad de los cines africanos y permiten explorar los cambios sociales y culturales de un mundo cada vez más multicultural.

Los detalles de la nueva edición se han dado a conocer esta mañana en una rueda de prensa en la que han participado la concejala de Cooperación al Desarrollo, Ana López de Uralde; la directora de Fundación Vital Fundazioa, Arantxa Ibañez de Opacua; y la directora del festival, Itziar Inza.

López de Uralde ha destacado que el festival "ofrece la oportunidad de acercarnos a África a través de sus historias, sus miradas y sus realidades, permitiéndonos descubrir la riqueza y la diversidad de un continente que tiene mucho que contar".

Asimismo, ha subrayado que "contribuye a dar visibilidad al talento de los cineastas africanos, a descubrir nuevas formas de narrar y comprender el mundo y a reconocer la calidad de una cinematografía cada vez más presente en el panorama internacional".

Por su parte, Ibañez de Opacua ha señalado que "vivimos en una sociedad diversa y en constante transformación, donde las personas construyen su identidad a partir de múltiples experiencias, culturas y vínculos". "Podemos sentirnos parte de distintos lugares, hablar diferentes lenguas y compartir distintas formas de entender el mundo, sin renunciar a ninguna de ellas, porque la diversidad nos enriquece y nos ayuda a construir una sociedad más abierta e inclusiva", ha añadido.

Inza ha destacado "la gran diversidad de géneros, estilos y estéticas de 'Afrikaldia' que reflejan la creciente presencia de profesionales africanos y afrodescendientes en la industria cinematográfica". En total, una veintena de países de África y de la diáspora estarán representados en la VI edición de Afrikaldia.

PROGRAMACIÓN

La programación de la sección oficial ofrecerá una amplia variedad de propuestas, desde dramas familiares, como 'My Father's Shadow', hasta thrillers sociales, como 'Diya', y comedias dramáticas, como 'One Woman One Bra'. Entre las novedades destaca también 'Memory of Princess Mumbi', de Damien Hauser, una película que explora las posibilidades de la inteligencia artificial en la creación cinematográfica y abre nuevas perspectivas sobre los procesos narrativos y visuales del cine contemporáneo.

Por su parte, la Sección Industria, dirigida a profesionales del sector, refuerza su apuesta por la creación audiovisual con el impulso del primer cortometraje documental de animación en 'stop motion' promovido por 'Afrikaldia'. El proyecto se ha desarrollado junto a Sonia Estévez, Arrieta Saldaña, la productora Kresala Films y un grupo de 16 jóvenes africanos y afrodescendientes.

'Afrikaldia' amplía también su presencia en la ciudad con nuevos espacios y actividades incorporados a la programación de este año. Además de Arkabia, que acogerá por primera vez las proyecciones de la sección oficial, e Izaskun Arrue Kulturgunea, donde se mantendrán las sesiones de películas subtituladas en euskera, los apartamentos Jai Alai serán la sede de las actividades de la Sección Industria. Asimismo, la tienda FOT&CO, ubicada en la calle Olaguíbel, será la sede oficial del festival y su punto de información.

GALARDONES

El festival concederá tres premios: el de mejor película y el de mejor banda sonora original, otorgados por el jurado, y el premio del público a la mejor película. El jurado estará integrado por Jusciele Oliveira, Lamine Thior y Carmen San Esteban.

Como novedad de esta edición, la gala de apertura, que se celebrará el martes 3 de noviembre a las 19,00 horas en la sede de Arkabia, acogerá la entrega del premio EITB-Afrikaldia, un nuevo reconocimiento que busca poner en valor a las personas que promueven la diversidad en la industria audiovisual. Las entradas para la gala inaugural serán gratuitas y se podrán adquirir a través de la página 'web' de Arkabia.