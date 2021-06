Sigourney Weaver protagoniza cartel oficial del 69 Festival de San Sebastián que certifica la recuperación de la ilusión

Desde esta edición, el Zinemaldia no hará una distinción de género en los premios de interpretación y premiará también la mejor de reparto

SAN SEBASTIÁN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz Sogourney Weaver protagoniza el cartel oficial de una 69 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que tendrá lugar del 17 al 25 de septiembre en la capital guipuzcoana, que sus organizadores esperan "certifique la recuperación de la ilusión" tras más de un año de pandemia de covid-19, según ha afirmado el director del certamen José Luis Rebordinos.

Rebordinos ha presentado este martes, junto a Joxean Fernández, miembro del comité de Dirección del certamen, en el centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera de San Sebastián los carteles de todas las secciones de esta 69 edición, obra del equipo de la diseñadora donostiarra Eva Villar.

En el caso del oficial, Villar ha partido de una fotografía de Weaver en blanco y negro, tomada por Matthew Brookes, y ha contado con la colaboración del artista bilbaíno Juan Ugalde para acompañarla de unos brochazos coloristas, siguiendo la línea de los últimos carteles oficiales del Zinemaldia que combinan instantáneas con ilustración.

Villar ha explicado que, en la confección de los carteles de esta edición ha sido determinante el contexto de la actual pandemia, que les ha hecho "poner el foco en la importancia de los valores reales, en el valor de la presencia humana y la cultura en la vida de la ciudadanía".

El director del Zinemaldia, preguntado por los periodistas sobre la elección de Weaver como imagen principal de esta edición, ha señalado que, cuando la actriz recogió el Premio Donostia fue una invitada "modélica" y en el certamen están "fascinados" con ella, tanto por sus trabajos de interpretación, "como persona" y por sus posicionamientos ante la vida. Además, ha señalado que ha sido muy "fácil" contar con su aprobación, ya que "respondió rápidamente" cuando le pidieron una fotografía para este cartel y en dar "el visto bueno" al mismo.

También ha señalado que le han invitado a la inauguración de esta edición pero, por el momento, no podrá asistir ya que tiene previsto un rodaje. No obstante, dada la incertidumbre de estos tiempos de pandemia, ha avanzado que volverán a contactar con ella un mes antes del Festival por si hubiera algún cambio que le permita acudir a la capital guipuzcoana.

La primera visita de Weaver a San Sebastián coincidió con su debut en el cine en 'Alien' (Alien, el octavo pasajero, 1979). Después, la actriz ha visitado la ciudad dos veces más para presentar, también en la Sección Oficial y ya convertida en estrella internacional, 'A Map of The World' (Mi mapa del mundo, 1999) y 'A Monster Calls' (Un monstruo viene a verme, 2016). En esta última ocasión, Sigourney Weaver recibió el Premio Donostia en reconocimiento a toda su carrera.

Nominada al Oscar tres veces y ganadora de dos Globos de Oro, la intérprete ha participado en sagas como 'Alien' o 'Ghostbusters' (Los cazafantasmas) y en películas como 'Gorillas in Mist' (Gorilas en la niebla, 1988), 'Working Girl' (Armas de mujer, 1988), 'Death and the Maiden' (La muerte y la doncella, 1994), 'The Village' (El bosque, 2004, Velódromo) y 'Rampart' (Sección Oficial, 2011). Entre los cineastas con quienes ha trabajado destacan Ridley Scott, Peter Weir, James Cameron, Mike Nichols, Roman Polanski, Ang Lee y David Fincher.

Rebordinos ha incidido en que Weaver es "una actriz excepcional y muy querida por el público que ha brillado en todos los registros con personajes que son parte del imaginario cinematográfico universal".

"ILUSIÓN"

El director del Festival ha esperado que esta 69 edición "certifique la recuperación de la ilusión" y esté "un poco más cerca" de las ediciones anteriores a la pandemia, aunque ya ha confirmado que no habrá ni fiestas de inauguración y clausura, ni sesiones en el velódromo, pero si las circuntancias sanitarias lo permiten sí se recuperará "el glamour y público" en la alfombra roja, así como la retrospectiva 'Flores en el infierno. La edad de oro del cine coreano', con un número menor de títulos al inicialmente previsto, y la sección Klasikoak.

Asimismo, ha señalado que se prevé "ampliar el número de proyecciones y la capacidad de aforo de las salas respecto al pasado", todo con el objetivo de que el Zinemaldia devuelva "la ilusión a la ciudad tras más de un año de gran incertidumbre y sufrimiento para muchas personas".

PREMIOS DE INTERPRETACIÓN

También ha avanzado, como novedad, que, a partir de esta edición, el Festival de San Sebastián, "no hará una distinción de género en los premios de interpretación". La Concha de Plata al mejor actor y a la mejor actriz serán reemplazadas por la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista y a la mejor interpretación de reparto, que podrán entregarse 'ex aequo'.

"El cambio obedece a la convicción de que el género, una construcción social y política, deja para nosotros de ser un criterio de distinción en la actuación", ha explicado, para añadir, a continuación que "el criterio para el Jurado será el de distinguir entre malas o buenas actuaciones, sumándonos así al camino iniciado ya por nuestras amigas y amigos del Festival de Berlín". "Son momentos de cambio y de toma de decisiones", ha indicado.

Además, ha afirmado que desde el Zinemaldia siguen "con atención" los debates que en estos momentos se producen en el interior del movimiento feminista sobre éste y otros temas. "No tenemos certezas, pero sí voluntad de seguir evolucionando y ayudando a construir una sociedad más justa e igualitaria", ha explicado.

Rebordinos ha incidido en que esta modificación del reglamento "permite acoger otras identidades que no se adscriben a los géneros masculino o femenino y reconoce, además, el trabajo de las denominadas interpretaciones de reparto, que no suelen ser galardonadas en los festivales de cine".

Por otro lado, Nest, la competición internacional de cortometrajes de estudiantes de cine, celebrará sus veinte años de existencia con un programa especial de actividades.

Z365

Rebordinos también ha anunciado que desde ahora, 'Z365', la "apuesta por hacer del Zinemaldia un festival de todo el año" tendrá su reflejo en la web del certamen 'www.sansebastianfestival.com', donde el usuario podrá optar por acceder a los contenidos relativos a la edición que se celebra en septiembre o por navegar en un nuevo apartado que recoge las actividades organizadas por el Festival de San Sebastián durante el resto de meses.

Según ha indicado, este espacio dará cuenta, entre otras propuestas, de las proyecciones de Zinemaldia + Plus, de las investigaciones y programas del proyecto 'Zinemaldia 70. Todas las historias posibles', de las publicaciones editadas en colaboración con otras instituciones pertenecientes al ecosistema de Tabakalera, o de convocatorias como el programa de residencias Ikusmira Berriak.