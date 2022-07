Simple Minds dará inicio este miércoles en la playa de la Zurriola al 57 Jazzaldia

SAN SEBASTIÁN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo escocés Simple Minds dará inicio este miércoles, con un concierto gratuito en la playa de la Zurriola de San Sebastián, a la 57 edición del Festival de Jazz donostiarra, que se celebrará hasta el próximo lunes y que recupera escenarios y aforos tras las restricciones de las últimas ediciones por la pandemia de Covid-19.

Simple Minds, compuesto por Jim Kerr (voz), Charlie Burchill (guitarra), Cherisse Osei (batería), Berenice Scott (teclados), Ged Grimes (bajo), Gordy Goudie (guitarra acústica) y Sarah Brown (coros), estarán en el escenario Keler de la Zurriola a partir de las 21.30 horas.

El primer disco de la banda escocesa liderada, 'Life In A Day', cumplió 40 años el 2019. Para celebrarlo editaron un disco recopilatorio, '40: The Best of 1979-2019', y comenzaron la que, a priori, sería una extensísima gira mundial. Desafortunadamente, la gira se vio detenida por la pandemia de Covid-19.

Los escoceses la retoman ahora con ánimo de celebración. La banda formada en Glasgow en 1977, tomó su nombre de la letra la celebre canción de David Bowie, 'The Jean Genie'. Sus mayores éxitos llegaron en los 80, con números uno en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y España con temas como 'Don't You' (Forget About Me), 'Alive and Kicking' o 'Mandela Day'; y discos como 'New Gold Dream (81-82-83-84)' (1982) o 'Sparkle in the Rain' (1984).

Su música se ha acercado a diversos estilos a lo largo de sus cuatro décadas de historia. Además, en la primera jornada del 57 Jazzaldia a las siete de la tarde el pianista ucraniano Vadim Neselovskyi ofrecerá un concierto para presentar su último proyecto, 'Odessa suite', en el Museo Chillida Leku de Hernani a las siete de la tarde. Las entradas cuestan 25 euros.

Neselovskyi (piano), nacido en 1977, fue el estudiante más joven en ser aceptado por el prestigioso conservatorio de su ciudad, Odesa (Ucrania). Sus estudios clásicos los completó en Alemania y fue entonces cuando su pasión por el Jazz le llevó a estudiar en los Estados Unidos, en la Berklee College of Music y el Thelonious Monk Institute. Allí colaboró y compartió escenario con músicos como Pat Metheny, Esperanza Spalding, Christian Scott, Herbie Hancock, Chaka Khan y John Scofield entre otros.

Terminados sus estudios, el gran vibrafonista Gary Burton le pidió que se uniera a su Generations Quintet, donde colaboró con Julian Lage, Luques Curtis y James Williams. Neselovskyi continuó componiendo y haciendo arreglos para Burton hasta que éste se retiró en 2017. Neselovskyi ha trabajado también con Arkady Shilkloper, con el que ha publicado tres discos y con John Zorn con el que contribuyó en el Masada Project.