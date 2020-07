Sonia Pérez cifra en un 35 ó 40% la ocupación de los hoteles de ciudad y en un 50% la de alojamientos rurales

Cree que la sociedad vasca necesita un Gobierno "fuerte y estable" y considera que un Ejecutivo de coalición "puede funcionar bien"

BILBAO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo, Comercio y Consumo en funciones, Sonia Pérez, ha cifrado la ocupación de los hoteles de ciudad entre un 35 y un 40%, mientras que la ocupación ronda el 50% en los alojamientos rurales.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Pérez ha destacado, en relación al turismo, la importancia de trasladar una imagen de "destino seguro" y, por tanto, cree que es importante que las medidas de Salud que se tomen sean proporcionales para no perjudicar al sector".

Pérez ha explicado, no obstante, que las "medidas restrictivas" adoptadas por el Gobierno vasco se toman "para no tener que llegar a otras más perjudiciales para el tejido económico". "Las medidas se toman para no tener que volver a la casilla de salida", ha destacado.

Sonia Pérez ha destacado que los datos de ocupación de los hoteles de ciudad se encuentran entre el 35 y el 40%, mientras que la ocupación ronda el 50% en los alojamientos rurales. Según ha apuntado, la demanda interna y del resto del Estado es buena pero "falta el turismo internacional".

Por otra parte, ha indicado que los bonos para el turismo y el comercio están "muy avanzados" y se están coordinando con todas las instituciones. Pérez ha precisado que los bonos para incentivar el consumo se pondrán en marcha entre septiembre y octubre, "cuando el comercio registra menos ventas".

En relación a la hostelería, ha subrayado que no todo el sector "ha levantado la persiana" y, en concreto el ocio nocturno lo tiene "más complicado", de manera que su evolución es peor que el comercio.

ELECCIONES

Sobre los resultados del PSE-EE tras el 12J, donde logró 10 parlamentarios, uno más que hace cuatro años, ha asegurado que "se aspira a más", pero los resultados son "buenos" y están satisfechos, aunque dejan un sabor "agridulce" por la "alta abstención", algo que "nunca es un buen dato" y que, a su juicio, "hay que enmarcar en una situación excepcional". "Y eso, sin duda alguna, nos ha afectado", ha añadido.

Por otra parte, en relación a la posibilidad de reeditar el Gobierno de coalición PNV-PSE-EE, ha asegurado que han trabajado "muy bien". "Siempre he dicho que hay que basarse en valores de honestidad, lealtad y de pensar en la ciudadanía y en todos los retos por delante y, en este sentido, un gobierno de coalición puede funcionar bien, y a las pruebas me remito", ha señalado.

Sonia Pérez ha destacado que los socialistas tienen capacidad de "dialogar y negociar" y son unos "valores que se deben preservar". La consejera ha mostrado su deseo de trabajar para que Euskadi pueda "salir de esta crisis lo mejor posible, sin que se quede nadie atrás" y cree que un Gobierno "fuerte y estable" es "la mejor garantía para la sociedad".