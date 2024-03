Susana Rodríguez Lezaun presenta este martes en Bilbao 'Mejor Muerto', tercera entrega de la inspectora Pieldelobo

La escritora pamplonesa regresa al personaje protagonista de 'Bajo la piel' y 'En la sangre' para investigar el secuestro de un empresario



La escritora navarra Susana Rodríguez Lezaun (Pamplona, 1967) presenta este martes en Bilbao 'Mejor muerto', tercera entrega protagonizada por la inspectora Marcela Pieldelobo que, en esta ocasión, debe resolver contrarreloj el secuestro de un empresario y promotor inmobiliario.

Tras la publicación de 'Bajo la piel' (2021) y 'En la sangre' (2023), la autora pamplonesa regresa con 'Mejor muerto' al personaje protagonista de ambas entregas y que, ahora, deberá resolver un caso donde "todos mienten y nadie parece tener prisa por dar con un eminente empresario secuestrado".

El secuestrado, Francisco Sarasola, es un importante promotor inmobiliario de Pamplona, que ha desaparecido sin dejar rastro. Horas después de la denuncia, la familia recibe un mensaje en el que puede verse al empresario malherido en el suelo.

Los raptores exigen un millón de euros a cambio de su vida y, pocos días después del secuestro, el subdirector de la empresa se esfuma y la amante del empresario es encontrada muerta en los lavabos de la estación de tren.

Durante la investigación, la inspectora del Cuerpo Nacional de Policía encuentra en sus pesquisas a una familia "poco apenada" por la pérdida: con un hijo ansioso por hacerse con el control de la empresa del padre; otro, débil, controlado por su joven esposa, y un tercero, que apenas es un muchacho asustado. Todos giran en torno a la figura de Sarasola, descrito como "un hombre difícil y despótico, acostumbrado a hacer su voluntad sin preocuparse de las consecuencias de sus actos".

Por el relato desfilan una primera esposa que "lo odia abiertamente; una segunda, devota del tarot, que lo teme y se esfuerza por complacerlo para evitar su ira y entre medias, la protagonista avanza en la investigación entre "chantajes y extorsiones, amenazas, violencia y odios enraizados en el entorno familiar de un empresario al que nadie parece querer buscar ni recuperar".

NOVELA CORAL

En declaraciones de la propia escritora facilitada por su editorial, Lezaun explica que, en este nuevo caso, Pieldelobo debe trabajar con un nuevo subinspector, después de la destitución de Miguel Bonachera.

La protagonista deberá relacionarse con la familia del empresario secuestrado, un núcleo que, según ha señalado Lezaun, "no me atrevo a decir que sea una familia peculiar porque me temo que hay bastantes personas como ellos: un padre despótico que impone su voluntad, que educa con violencia, ningunea a su mujer y exige que todo el mundo haga lo que él dice".

UNA NOVELA "MÁS CORAL"

Se trata, además, de una novela "mucho más coral" que las anteriores, "con otros personajes con los que tendrá que tratar para avanzar en el caso y que tienen su propio protagonismo, de forma que la trama no está centrada exclusivamente en Marcela Pieldelobo".

También, ha proseguido la autora, "hay más acción que en las anteriores porque la trama lo requería, y también escenas de mucha tensión que espero que el lector disfrute a través de varios escenarios y situaciones inesperadas que se desarrollan en unos pocos días".

Rodríguez Lezaun (Pamplona, 1967) es periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco y ha trabajado en diversos medios de comunicación.

En 2015 publicó su primera y exitosísima novela, 'Sin retorno', un thriller ambientado en Navarra, al que siguieron 'Deudas del frío' y 'Te veré esta noche'.

Tras 'Una bala con mi nombre' (2019), en 2021 vuelve a Navarra con la primera de las novelas protagonizadas por la inspectora Pieldelobo, 'Bajo la piel', continuada por 'En la sangre' y la ahora publicada 'Mejor muerto'. Es además correctora y editora, oficios que, junto con la escritura, han hecho posible que dedique su vida a los libros.

La presentación de la novela en Bilbao tendrá lugar en el Fnac de la capital vizcaína a partir de las 19.30 horas con entrada libre hasta completar aforo. Tras el acto, la autora firmará ejemplares a sus lectores.