Tapia defiende un conglomerado público-privado para sacar adelante La Naval tras no "conseguir" el acuerdo con Van Oord

Gobiernos central y vasco se reunirán el lunes en Bilbao con el comité de empresa de La Naval de Sestao

VITORIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha defendido la necesidar de "articular un conglomerado público-privado para sacar adelante" La Naval después de que no se haya "conseguido" que Van Oord culmine su draga en el astillero vizcaíno ante la ausencia de un inversor. Ante la actual situación, los gobiernos central y vasco se reunirán el próximo lunes en Bilbao con el comité de empresa de La Naval de Sestao (Bizkaia).

En el pleno de control al Gobierno Vasco que se está celebrando en el Parlamento, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha dado a conocer esta reunión a preguntas del parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, quien ha emplazado a la consejera a convocar una mesa en la que participen los gobiernos central y vasco, los accionistas y los trabajadores para analizar la situación y garantizar la viabilidad del astillero.

Casanova ha criticado la actitud del Ejecutivo que cree que "pierde tiempo" porque "no tiene plan B, sino que se lo juega todo a una única carta". Tras hacer referencia a la salida de Van Oord, le ha preguntado qué va a hacer si no encuentran a ningún inversor y cree que "es la hora del rescate público", de que compren La Naval o "articulen una alternativa" para mantener la actividad del astillero. "Es hora del liderazgo público", ha reclamado.

La consejera, que ha dado a conocer en el pleno la reunión que se celebrará el lunes en Bilbao, ha insistido en que la "solución" para el astillero se debe buscar "de forma conjunta entre la iniciativa privada y pública" y ha insistido en la necesidad de buscar un "apoyo privado" para poder dar la ayuda del Gobierno Vasco y también para que lo puedan hacer la Diputación de Bizkaia y el Gobierno central.

Asimismo, ha rechazado las críticas del parlamentario de EH Bildu Iker Casanova al informe elaborado por los servicios jurídicos del departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras que determina la participación que puede tener la parte pública.

Tras defender la "capacidad" de los técnicos del Gobierno Vasco para elaborar el citado informe, ha dicho que este recoge "de manera clara" qué exige la normativa y ha insistido en que el objetivo del departamento ha sido "conseguir salvar todos los obstáculos para que el armador consiguiera poner en funcionamiento el proceso constructivo de la última draga en el astillero". "Nos hemos dejado la piel en ello y no lo hemos conseguido", ha reconocido.

Por ello, ha explicado que el siguiente paso debe ser "articular un conglomerado público-privado para sacar adelante el astillero" pero ha pedido que no se confunda con un "rescate público" porque el rescate 100% público no es posible". "Tenemos que conseguir que exista un inversor o más privados con los que trabajar. Esta es la alternativa en la que estamos trabajando de forma interinstitucional", ha explicado.

EL COMITÉ

Tras el anuncio de la reunión, el comité de empresa ha comparecido en los pasillos de la Cámara ante los medios de comunicación para explicar que no conocían la participación del Gobierno Vasco en la reunión.

El secretario del comité de empresa del astillero, Juanjo Llordén, ha detallado que este pasado jueves por la tarde recibieron una llamada de la delegación del gobierno en el País Vasco para proponerles una reunión con el secretario de Estado del Ministerio de Industria, Raúl Blanco, que estará acompañado del subdelegado del gobierno, Vicente Reyes.

Según ha explicado, el encuentro se celebrará el lunes a las 13.30 horas en la subdelegación del gobierno. "Nos ha sorprendido que Arantxa Tapia diga que también va a estar", ha señalado.

Llordén ha explicado que en una conversación personal mantenida con la consejera en la Cámara vasca, les ha dicho que creía que el delegado del Gobierno central en el País Vasco, Jesús Loza, se lo había comunicado y que también los había hecho el director de Promoción Empresarial de Spri, Iñaki Tellechea.

No obstante, ha dicho que no tiene claro que esta reunión se trate de la Mesa tripartita que llevan tiempo reclamando y también ha criticado el informe del Gobierno Vasco que considera que es "bastante pobre", ya que no incluye "nada técnico, económico ni jurídico". "Pedimos que se pueda demostrar que la compra de un astillero por parte de los gobiernos es legal. Nadie nos explica que no sea legal", ha indicado.

Sobre la propuesta de Tapia de articular un "conglomerado público-privado", el comité ha explicado que creen que "para evitar los 174 despidos, la única solución es que el Gobierno central y el vasco compren el astillero". "Es la única solución para evitar el cierre del astillero", ha reiterado antes de subrayar que cree que "la solución del astillero es política".

Respecto a la situación actual de los trabajadores, ha explicado que están esperando a que el juzgado acepte el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción y a partir de entonces, contarán con un plazo de consultas de alrededor de un mes. "Si no hay una solución, antes de acabar el año estamos despedidos", ha advertido.