Tapia respeta la decisión "contundente" de Ulma y Orona y destaca que seguirán siendo cooperativas y Mondragon "fuerte"

Al Gobierno le "toca colaborar y trabajar para tener un ámbito industrial fuerte en Euskadi", señala



SAN SEBASTIÁN, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha reiterado el respeto del Ejecutivo por la salida de Ulma y Orona de la Corporación Mondragon, una decisión "contundente" tras la que, según ha destacado, Mondragon seguirá siendo "fuerte" y Ulma y Orona "siguen siendo cooperativas". Asimismo, ha añadido que, en este "nuevo horizonte", al Gobierno le "toca colaborar y trabajar para tener un ámbito industrial fuerte en Euskadi".

En declaraciones a los medios en Oñati, la consejera ha manifestado su respeto a la decisión adoptada este pasado viernes por los socios cooperativistas en las asambleas del Grupo Ulma y Orona y que, considera, "está bien pensada, analizados pros y contras", y ha sido "contundente" en ambas entidades.

Tapia ha señalado que "se abre un nuevo horizonte dentro de lo que es el ordenamiento económico e industrial en Euskadi", pero, en todo caso, ha subrayado que Mondragon seguirá siendo "un grupo relevante" y Ulma y Orona "siguen siendo cooperativas" y, según ha remarcado, "ellos mismos han dicho que continuarán con esos valores de cooperativismo, solidaridad y trabajo conjunto".

"Voluntad de trabajo, entiendo, con el Grupo Mondragon y con el resto del ámbito industrial vasco. Y, como Gobierno, nos toca colaborar y trabajar para tener un ámbito industrial fuerte en Euskadi. Es nuestra columna vertebral que hace, además, que tengamos una sociedad fuerte y equilibrada", ha manifestado.

Tras destacar que el cooperativismo es "solidario" y "resiliente", ha señalado que hay que continuar trabajando para que lo siga siendo en el futuro".

DIFERENTE PERO POSITIVO

Preguntada por la incidencia que puede tener esta salida en Mondragon y el conjunto del sector cooperativo, la consejera ha recordado que el propio presidente de Mondragon, Iñigo Ucín, ha manifestado que Mondragon "será ahora un poco más reducido" pero continúa siendo "fuerte", sigue "funcionando bien" y tiene "empresas competitivas" que operan en el ámbito internacional.

"Desde ese punto de vista, es diferente pero no me cabe duda de que va a continuar siendo positivo", ha asegurado la consejera, que ha remarcado que Ulma y Orona "no salen del ámbito cooperativo", sino que continúan con el "espíritu cooperativista".

La consejera ha concluido insistiendo en la importancia de seguir trabajando para que el modelo cooperativo en la industria "bien conocido en el mundo, reconocido y apreciado" lo siga siendo en el fututo".

"Ámbito normativo existente en Euskadi para ello, todas las ayudas abiertas para ellos, y toca continuar trabajando y colaborando en una realidad que hoy es diferente a la de ayer pero para seguir siendo competitivos con esa columna vertebral del área industrial en Euskadi para continuar siendo una sociedad lo más equilibrada posible", ha añadido.