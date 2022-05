Teatro Arriaga de Bilbao acoge el 17 de mayo el concierto de BerlinPeople, liderado por el saxofonista Tobias Meinhart

BILBAO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'BJC Arriagan', impulsado por Bilbaína Jazz Club y el Teatro Arriaga de Bilbao, ofrecerá el próximo martes, 17 de mayo, a las 19.30 horas, un concierto protagonizado por el grupo Berlin People, con el saxofonista alemán Tobias Meinhart a la cabeza.

Tobias Meinhart, nacido en un pequeño pueblo de la Baviera rural y

actualmente residente en Nueva York, es uno de los artistas europeos más sobresalientes de la escena jazzística de esa ciudad, según han destacado desde el teatro bilbaíno.

Con nueve discos como líder, toca regularmente en clubes y salas de jazz como The Blue Note, The Jazz Gallery, Jazz at Lincoln Center, Birdland, 55 Bar o Dizzy Coca Cola. Ha grabado y realizado giras con Kurt Rosenwinkel, Ingrid Jensen o Aaron Goldberg, entre muchos otros, y se ha convertido en un músico de prestigio internacional, optando incluso a premios de renombre como el ECHO, en 2016.

El joven saxofonista bávaro llega al Teatro Arriaga con su proyecto Berlin People, que une precisamente las culturas musicales de su Alemania natal con Nueva York. Berlin People se fundó en 2018 y es un quinteto de jazz con sede en Berlín. El sonido central del grupo se basa en la improvisación experimental al tiempo que combina la tradición

del jazz estadounidense con un enfoque europeo. Todos los miembros de la banda aportan sus propias raíces e influencias para explorar diferentes sonoridades.

La sección rítmica de Berlin People incluye al bajista y contrabajista Tom Berkmann junto con el pianista Ludwig Hornung y el baterista Mathias Ruppnig. Todos ellos son músicos y compositores muy respetados en la escena berlinesa.

El quinto elemento del grupo es el guitarrista de Jazz americano Kurt Rosenwinkel, afincado en Berlín, si bien en su caso su propia agenda de conciertos le impide actuar en todos los compromisos de la banda.

MEINHART Y BIZKAIA

Merecedor de diversos reconocimientos, Tobias Meinhart ya ha dejado su huella con anterioridad en Bizkaia, siendo además muy joven. Aún era estudiante cuando fundó el grupo Fourscore, con el que giró por Alemania y llamó la atención de la crítica y el público. Poco después decidió crear su propia banda, con la que ganó el primer premio en el Concurso de Jazz Startbahn 2009, así como el "Premio del Público al Mejor Grupo" en el Festival de Jazz de Getxo de 2009.

De hecho, su relación con el Festival de Jazz de Getxo volvió a resultarle fructífera tres años después, en la edición de 2012, cuando participó con el Tobias Meinhart Quintet. El combo obtuvo el Primer

Premio de Grupos, y el propio Tobías ganó también el Premio al Mejor Solista. Ahora, diez años después, Meinhart es uno de los saxofonistas más destacados de la escena internacional.

Las entradas para el concierto están ya a la venta, a un precio de 21 euros con descuentos), en la web o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.