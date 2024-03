The Mummies, Les Greene y Los Sírex lideran el cartel del 'Trashville' del Azkena Rock Festival

Se celebrará en Mendizabala del 20 al 22 de junio



VITORIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Azkena Rock Festival ha desvelado el cartel del espacio 'Trashville' para la nueva edición 2024, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de junio en el recinto de Mendizabala, y que lideran los grupos The Mummies, Les Greene y Los Sírex, acompañados por otras bandas como Jo Carley and The Old Dry Skulls, The Bank Robbers, Tiburona y The Kongsmen, entre otras.

Según ha destacado la organización, a la cabeza del cartel de 'Trashville 2024' se sitúan los californianos The Mummies, "con un caótico espectáculo de sonido desafiantemente crudo y de baja fidelidad, que tuvo una fuerte influencia en el garage punk de los 90".

También contará con la presencia de Les Greene, nominado a los premios 'Grammy' por poner la voz al personaje de Little Richard en la película Elvis (2022) y, según señala el Azkena, "una de las voces más prodigiosas de las que podremos disfrutar en la actualidad que traerá de vuelta los sonidos de los años 60 con una mezcla de soul, funk y R&B".

El grupo que completa la primera línea del cartel es Los Sírex, "banda reverenciada surgida en 1959, cuyo himno 'Si yo tuviera una escoba ha quedado grabado para siempre en la historia del rock español".

MÁS PROPUESTAS

Durante los tres días de Azkena Rock Festival pasarán también por la carpa principal de 'Trashville' las propuestas de Jo Carley and The Old Dry Skulls, la artista belga Ghalia Volt, The Bank Robbers y el power trío de las madrileñas Tiburona, con sus "riffs contagiosos, espíritu explosivo y un discurso sin ningún tipo de tapujo".

Desde Barcelona llegará The Kongsmen, "combo de R&B formado por grandes y experimentados músicos" de la ciudad condal, además de contarse con las actuaciones de Old Time Spooks y Ukelele Joe y Sus Hula Shakers, "con ritmos frenéticos que beben del punk rock, el garage y el surf".

La madrugada correrá a cargo de los DJs Juan de Pablos, The Runaway Lovers, Foroazkenarock DJs, Clara Lobo aka DJ Wolf-A, Pep Tones, Iker Discofagia, La Guerrero, Eloy R.B, Sr. Lobo y AK Pintxadiskos.

El Azkena Rock Festival contará con un elenco entre el que destacan los grupos Queens Of The Stone Age, Band Of Horses, Sheryl Crow, Jane's Addiction y Glen Hansard, entre otras muchas propuestas musicales.