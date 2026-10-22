Tiempo revuelto y temperaturas máximas de 15-19 ºC, este viernes en Euskadi

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BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi tiempo más revuelto, sobre todo en la costa, y temperaturas máximas que rondarán los 15-19 ºC.

De madrugada el viento soplará del sur dejando unas primeras horas muy templadas, pero a primeras horas de la mañana llegará un frente y el viento girará a oeste con intensidad en la costa donde será desapacible el resto del día.

A primeras horas de la mañana podría llover algo, pero el resto del día se alternarán las nubes con los claros, con tiempo seco en el interior. En la costa, sin embargo, la nubosidad será más abundante y se producirán algunos chubascos ocasionales, especialmente a partir de media tarde y en el nordeste.

Las temperaturas rondarán los 15 ºC en el interior y los 19 ºC en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6 ºC del interior y los 13 ºC en la costa.