Tindersticks, The Musical Box o la EGO, en la programación de enero de Donostia Kultura

SAN SEBASTIÁN, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tindersticks, The Musical Box o Euskal Herriko Gazte Orkestra (EGO) son algunos de los protagonistas de la programación de enero de Donostia Kultura. En total serán 16 espectáculos: nueve conciertos, tres obras de teatro, dos espectáculos de danza, un musical y un espectáculo de magia.

Euskal Herriko Gazte Orkestra, The Messiah, Tindersticks, Hegalak, Don Inorrez, The Musical Box, Natalia Tchitch-Julia Siciliano, Zoh Amba Quartet y Gabonak In componen el apartadado musical.

La programación ofrecerá también las obras de teatro 'Ez naiz inoiz Dublinen egon / Nunca he estado en Dublín', 'Porno' y 'La infamia', los espectáculos de danza 'Jondo. Del primer llanto, del primer beso' y 'Moor Krad', el musical 'Bretxa. 1813, Donostiako sutea', y el espectáculo 'Donostia vive la magia' conforman la programación de enero.

Las entradas estarán a la venta este jueves en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia y Teatro principal y en la web de Donostia Kultura.