SAN SEBASTIÁN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis de los 15 fallecidos en accidentes de tráfico en el País Vasco durante el verano han sido peatones, según ha destacado el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN). La entidad ha realizado un balance "desfavorable con matices" de la temporada estival 2022.

El presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola, y el director gerente del club automovilista, Eduardo Martínez, han presentado en San Sebastián el Informe Balance del RACVN del verano 2022.

En la presentación, han destacado que "se recuperan e incluso superan" los desplazamientos previos a la pandemia, pero han lamentado que "se rompe con la tendencia de los últimos tres años de récords históricos de fallecidos". No obstante, las cifras de fallecidos "no han crecido en la misma proporción que los desplazamientos y no son los datos más altos de la serie histórica".

Según datos de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, 15 personas perdieron la vida en carreteras de la CAPV durante los meses de julio, agosto y septiembre, tres más que en 2021. Por territorios, se registraron seis víctimas mortales en Gipuzkoa (8 en 2021), dos en Álava (2 en 2021) y siete en Bizkaia (2 en 2021).

Desde el RACVN, han señalado que aumentan los fallecidos en vías urbanas en el País Vasco por segundo año consecutivo, "precisamente en el segundo verano de las nuevas limitaciones de velocidad en núcleos urbanos". Así, seis de las 15 víctimas mortales en Euskadi fallecieron en accidentes registrados en vías urbanas (4 en 2021 y 1 en 2020).

A su juicio, el aumento de los fallecidos en vías urbanas en el País Vasco "pone en cuestión la efectividad de la limitación 30 Km/h y evidencia la existencia de otros factores de riesgo".

En esa línea, han apuntado que el perfil tipo del fallecido en accidente de tráfico durante este verano "es prácticamente idéntico al de los anteriores ejercicios: varón de mediana edad que viaja en automóvil turismo durante el día y cuyo vehículo sale de la vía debido al factor humano como causa principal, y en el accidente sólo fallece él". Además, destaca el peatón como segundo perfil en el País Vasco y Navarra durante este verano y el motorista en Euskadi si se toma en consideración el periodo acumulado del año.

Al RACVN le preocupa la "falta de concienciación" de los usuarios de las nuevas formas de movilidad como los patinetes eléctricos y también de las bicicletas y advierte de que "la sensación de impunidad y de generalización de la idea del 'todo vale' resulta peligrosísimo".