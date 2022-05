Trabajadoras de residencias de Bizkaia realizan una nueva jornada de huelga para exigir que se negocie el convenio

Los sindicatos se movilizan por separado en Bilbao y reclaman la mejora de las ratios y sustituciones "desde el primer día"

BILBAO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras del sector de residencias de Bizkaia han secundado este lunes una nueva jornada de huelga para exigir el "desbloqueo" de la mesa de negociación del convenio con propuestas "reales" y no "regresivas". La mejora de las ratios y las sustituciones "desde el primer día" son algunas de las reivindicaciones en las que coinciden los sindicatos del sector.

Los sindicatos han desarrollado durante esta jornada diversas movilizaciones en Bilbao aunque por separado, convocadas por una parte por ELA; por otra, por UGT y CCOO, y por otra por LAB, para denunciar la situación en el sector y exigir la negociación del nuevo convenio, que afecta a unas 5.000 trabajadoras. El anterior finalizó en diciembre de 2020 y se encuentra en ultraactividad.

Así, ELA ha llevado a cabo una manifestación "ruidosa" desde la sede de Acción Social en la plaza Ugasko de Deusto hacia la Diputación de Bizkaia para exigir a esta institución su implicación ante "el planteamiento regresivo" de las patronales en la negociación del convenio.

Desde ELA han destacado que el seguimiento de esta cuarta jornada de huelga en las residencias vizcaínas ha sido "muy amplio a pesar de los abusivos servicios mínimos impuestos, en torno al 80%".

El sindicato ha alertado de que las trabajadoras del sector "llevan más de año y medio sin convenio, con cargas de trabajo inasumibles y en condiciones de explotación por falta de personal debido a las insuficientes ratios para atender las necesidades de dependencia" de los residentes.

Por ello, sus principales reivindicaciones son garantizar el poder adquisitivo de las plantillas, mejoras en materias de conciliación, mejora en materia de salud laboral, planes de igualdad, así como la contratación de más personal, sustituciones "desde el primer día" y la estabilidad en el empleo.

Los representantes de ELA han criticado que "las patronales GESCA, LARES y ELBE solo tienen propuestas regresivas" y, tras diez reuniones de la mesa negociadora, "no se ha vuelto a convocar". "La congelación salarial, la no sustitución de trabajadoras desde el primer día, la no consolidación del empleo, el mantenimiento de jornadas parciales, y no abordar cuestiones como los planes de igualdad o materias de salud laboral es el modelo que defienden patronales y Diputación Foral de Bizkaia", han denunciado.

En este contexto, han animado a todas las trabajadoras del sector a seguir movilizándose "en defensa de un cambio de modelo que abogue por la mejora de la atención y el cuidado, que dé respuesta a las mejoras de las condiciones de trabajo encaminadas a tal fin, y que apueste, de una vez por todas, por dejar de lado el beneficio a la empresas por el beneficio a trabajadoras, familiares y personas residentes".

EQUIPARACIÓN CON EL IFAS

UGT y CCOO han convocado a los trabajadores a concentrarse ante la Diputación Foral de Bizkaia por el desbloqueo de la mesa de negociación del convenio.

Durante la protesta, UGT ha denunciado que el derecho de huelga "se ha cercenado por los servicios mínimos abusivos del 100% y 90% en los distintos servicios" de las residencias.

Sus portavoces han criticado que, en el año y medio transcurrido desde que acabó el anterior convenio, "tan sólo se han producido 10 reuniones sin que la patronal haya presentado ninguna propuesta en la mesa negociadora para actualizar las condiciones laborales de este colectivo", que ha realizado "un enorme esfuerzo" durante la pandemia y ha demostrado "una gran profesionalidad".

El sindicato ha precisado que la pandemia ha "amplificado" los problemas que ya se venían sufriendo en el sector y, por ello, ha reivindicado "mejorar la ratio de atención, por aliviar cargas de trabajo, implementar medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, para que se cubran las ausencias y por mejorar las medidas de salud laboral".

Tanto desde UGT como CCOO han exigido la equiparación salarial con las trabajadoras del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS), ya que en las residencias concertadas "se realiza el mismo servicio para la Diputación pero por la mitad del salario".

"Pedimos que, por lo menos, se abran a la negociación y se intente hacer una hoja de ruta para esta equiparación salarial, que sabemos que para mañana no es posible, pero es que no ha habido negociación, se niegan en rotundo", han indicado desde CCOO.

El sindicato ha reclamado a las patronales que "se sienten de nuevo" en la mesa de negociación y lleven "una propuesta real y con contenidos, y no como en las pasadas diez mesas" anteriores en las que "lo único que propusieron fue la congelación".

También ha instado al Gobierno Vasco que derogue el actual Decreto de ratios y convoque a una mesa de negociación a todas las partes implicadas, incluidas las asociaciones de familiares de residentes, para "entre todos consensuar una ratio adecuada para dar una atención digna y de calidad a las personas residentes y para minimizar los riesgos laborales de las trabajadoras". Otras de sus demandas son aumentar los permisos de conciliación y que se cubran las todas ausencias desde el primer día".

REFORZAR EL CONFLICTO

Finalmente, LAB se ha movilizado ante la sede de las Juntas Generales en la capital vizcaína, donde ha realizado una concentración y una sentada en la carretera y ha insistido en que ha llegado "el momento de reforzar este conflicto".

El sindicato ha reiterado sus críticas ante la postura de la Diputación de Bizkaia y, en concreto, del diputado de Acción Social, Sergio Murillo, porque, según ha denunciado, "sigue sin asumir su responsabilidad". Asimismo, ha considerado que la patronal del sector se encuentra "cómoda" dado que los servicios mínimos establecidos en anteriores convocatorias de huelga "les han beneficiado".

Para LAB, "estamos ante un nuevo ciclo de lucha". En este sentido, ha apuntado que, en los seis meses anteriores, "se ha trabajado la necesidad de la equiparación y de mejora de la ratio con las trabajadoras del sector empresa por empresa", pero "ha llegado el momento de incrementar la intensidad y la fuerza de las movilizaciones y huelgas". Por ello, ha anunciado que, después del verano, su objetivo es "situar este conflicto en el centro".

Desde el sindicato han destacado que, en esta cuarta convocatoria de huelga, "han bajado los servicios mínimos y por eso aumenta el impacto de las huelgas en el sector", lo que da a las trabajadoras "la posibilidad real de luchar por mejorar las condiciones laborales".

"Intensificaremos las movilizaciones y la acción sindical para lograr la equiparación de las condiciones laborales de las trabajadoras y una ratio digna, mientras buscamos la unidad sindical. Estamos fuertes para este nuevo ciclo", han concluido.