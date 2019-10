Txema Urkijo hará campaña con la marca 'Euskadi Eraiki-Más País' y "el entendimiento como seña de identidad"

Publicado 19/10/2019 18:02:32 CET

Lamenta que, con las nuevas elecciones, "se haya regalado a la derecha" otra oportunidad para poder acceder al Gobierno

BILBAO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de la Oficina Víctimas del Gobierno Vasco y cabeza de lista por Bizkaia del partido de Iñigo Errejón, Txema Urkijo, hará campaña con la marca 'Euskadi Eraiki (Construir Euskadi)-Más País' y "el entendimiento como seña de identidad".

La formación fue inscrita en la Junta Electoral Provincial bajo la denominación de 'Más País-Candidatura Ecologista', que es como se llamará oficialmente, pero, según ha explicado Urkijo a Europa Press, la formación en Bizkaia "tiene su propia personalidad e idiosincrasia" y, por ello, utilizará también 'Euskadi Eraiki', como "introducción" de lo que será su marca en la Comunidad Autónoma Vasca.

La intención del que fuera asesor en el comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, cuando Manuela Carmena era alcaldesa, es hacer "una campaña muy pegada a la calle" y "muy austera en medios", ya que es una organización nueva, todavía en construcción, y sus recursos son bastante "limitados". "Nuestra baza fundamental va a ser la ilusión y la energía que aportamos", ha apuntado.

Tras señalar que su partido hará "mucho hincapié en las ideas centrales" que ha trasladado Errejón, ha recordado que la causa de su irrupción en las elecciones generales "ha estado muy marcada por una coyuntura muy concreta, la incapacidad de las formaciones de izquierda, progresistas, para alcanzar un acuerdo de Gobierno" con los resultados obtenidos en los comicios del 28 de abril.

"Eso nos ha marcado casi de una forma traumática. De no haber escuchado tantísimas voces de personas que estaban cabreadas, hastiadas, indignadas, desilusionadas con esa incapacidad para formar un Ejecutivo progresista, es posible de nosotros no hubiéramos surgido. Yo repito una y otra vez que, si hubiera habido acuerdo de Gobierno, yo no estaría aquí y Más País, probablemente, en este momento no sería una oferta electoral", ha manifestado.

Txema Urkijo ha asegurado que defenderá el "concepto de ser útiles en política". "Tenemos una forma diferente de trabajar para la convivencia, para el bien común y el interés general, muy inspirada en todas las ideas de Carmena, en su forma de concebir la política, y su traslación a Euskadi irá por esos mismos derroteros", ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de que pueda captar a votantes de otros partidos, como el PSE-EE o Podemos, ha aclarado que 'Euskadi Eraiki-Más País', "primero, no quita votos a nadie, porque los votos no son de nadie", y ha apuntado que su "objetivo fundamental" es atraer a los abstencionistas.

MOVILIZACIÓN DEL ELECTORADO

"Queremos trasladarles una oferta que resulte lo suficientemente atractiva para que se mantenga la movilización. Nuestro enemigo y nuestro adversario es la abstención, y vamos a trabajar para la movilización, no como planteaba el PSOE para que no le penalice el fracaso de las negociaciones con Podemos, sino para que no haya una pérdida de esa mayoría progresista", ha aseverado.

Por ello, ha afirmado que su pretensión es "la suma". "Los resultados del 28 de abril fueron muy nítidos. La ciudadanía votó y todo el mundo vio que había una mayoría progresista y daba por hecho que se iba a conformar un Gobierno progresista", ha añadido.

Haciendo un símil futbolístico, ha señalado que "la ciudadanía centró, y los partidos políticos no supieron rematar a gol". "Esa incapacidad para rematar, ha frustrado a mucha gente", ha lamentado.

El candidato de 'Euskadi Eraiki-Más País' ha indicado que la seña de identidad "es la vocación de entendimiento" y es la novedad que aporta su formación. "Soy una persona que busca el acuerdo por encima de todo porque creo que es bueno para la convivencia y para el bien común, obviamente sin renunciar a mi ideología, pero sabiendo que en política ceder es una cuestión clave y fundamental", ha subrayado.

A su juicio, se trata de que los ciudadanos "vean que las personas a las que ellos han votado le son útiles para resolver sus problemas". En este sentido, ha explicado que la filosofía de su formación es "facilitar el acuerdo".

Desde este punto de vista, ha indicado que, si hubiera dependido de él, habría facilitado un Gobierno del PSOE, "siempre que el contenido del programa contuviera avances suficientes para el conjunto de la sociedad y para dar respuesta a determinados problemas acuciantes que tiene en estos momentos España".

Txema Urkijo ha lamentado que ahora, con unas nuevas elecciones, la derecha tenga "una oportunidad más" para poder acceder al Gobierno. "Y esa oportunidad se la han regalado los partidos que no fueron capaces de conformar el Ejecutivo progresista. No me gustaría que sonara a crítica ácida a nadie, pero es la constatación de una realidad", ha concluido.