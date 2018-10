UGT irá la reunión del Gobierno sobre brecha salarial y pedirá que el trabajo se traslade a la Mesa de Diálogo Social

Publicado 15/02/2018 15:19:08 CET

La secretaria de Política Sindical e Institucional de UGT Euskadi, Maribel Ballesteros, acudirá a la reunión que el Gobierno vasco ha convocado con los agentes sociales para abordar de forma conjunta la brecha salarial, sin bien pedirá que los trabajos se trasladen a la Mesa del Diálogo Social.

En declaraciones a Europa Press, Ballesteros se ha referido, de esta manera, a la convocatoria de reunión que ha realizado el Gobierno vasco a sindicatos y patronal para el próximo 21 de febrero con el objetivo de abordar el problema de la fecha salarial.

Ballesteros ha indicado que UGT Euskadi va a acudir a cualquier convocatoria que tenga por objeto "mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el ámbito que sea".

La dirigente sindical ha recordado que la central sindical ha

denunciado "reiteradamente" la "brecha salarial" que, en su opinión, "existe". "Somos, además, una de las comunidades autónomas en la que la brecha salarial entre hombre y mujeres es más alta, con un diferencial más alto", ha dicho.

Por ello, ha asegurado que UGT acudirá a "cualquier tipo de iniciativa de estas características", dirigida a "mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras".

En su opinión, sería importante que acudieran a la cita todos los sindicatos, "porque todos tiene la implicación necesaria para avanzar en esta materia".

Aunque la central acudirá al encuentro, Ballesteros ha apuntado que "ya existen foros" como la Mesa de Diálogo social, para abordar este asunto. "Entendemos que es una materia que entra perfectamente dentro de lo que nosotros entendemos que se tiene que tratar en la Mesa de Diálogo Social", ha señalado.

Por ello, solicitará tanto al Departamento de Trabajo como a quienes asistan a la reunión, que los trabajos "se inicien y se hagan en la Mesa del Diálogo Social". "Es un tema que está muy relacionado con los asuntos que, en la Mesa del Diálogo Social queremos y debemos tratar. Como ya existe ese foro y está institucionalizado, aunque no cerrado del todo, es ahí donde se debe tratar", ha añadido.

No obstante, la dirigente de UGT ha advertido de que la central estará "siempre en cualquier foro, se llame como se llame". "No nos vamos a negar si eso significa que haya sindicatos que no irían a ese foro", ha dicho, en alusión a ELA y LAB.

Según ha señalado, "si hay posibilidad de que los cuatro sindicatos, además de la patronal y el Gobierno traten esta materia" en otro foro específico, UGT acudiría también.

A CONFEBASK

Ballesteros ha esperado que Confebask "no niegue la realidad" respecto a la existencia de brecha salarial, un hecho "importante" porque "a veces, la patronal busca excusas, niega la evidencia de algo que los datos avalan en todos los ámbitos" y que acepto o haga propuestas "encaminadas a que las empresas puedan mitigar la brecha salarial".

Una fórmula, según ha indicado, es "no negar información", a su juicio, "fundamental para saber la situación" y adoptar medidas "para paliarlas o evitarlas".