El Último Lunes de Octubre reunirá 251 puestos en Gernika-Lumo con productos vascos, concursos y cesta punta

Archivo - Mercado del Último Lunes de Gernika - H.BILBAO/EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gernika-Lumo celebrará este lunes el Último Lunes de Octubre, una de las principales ferias del calendario agroalimentario vasco, que reunirá 251 puestos de productos agrícolas y ganaderos, artesanía y maquinaria, junto a concursos, actuaciones de bertsolaris, la tradicional subasta de queso y el inicio de la Gernika Jai Alai Winter Series.

La programación incluirá también un acto de homenaje a deportistas, profesionales y representantes institucionales, previsto a las 11.30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, en el que serán reconocidos, entre otros, los pelotaris campeones del mundo de cesta punta Lekerika y Barandika, ha informado el consistorio.

Desde el Ayuntamiento se ha animado a la ciudadanía a acercarse a la localidad para disfrutar de una cita que pone en valor el trabajo de los productores, baserritarras y artesanos, así como la calidad y diversidad de los productos de la tierra.

En el acto institucional también serán homenajeados Karmelo Egiarte Goikolea, de Transportes Karmelo; Sorkunde Ordorika, peluquera vinculada a iniciativas solidarias; y varios representantes municipales de otros territorios, entre ellos Emilio Lorenzo Jorge de Ana, de Moral de Sayago; Carlos Rodríguez Casares, alcalde de Toro; Óscar Díaz Hernández, alcalde de Alconchel, y Gerásimo Vallejo Herrero, alcalde de El Burgo Ranero.

La recepción permitirá reconocer trayectorias deportivas y profesionales, iniciativas solidarias y la colaboración institucional con otros municipios.

251 PUESTOS DE PRODUCTOS Y ARTESANÍA

La feria de 2026 contará con 251 puestos distribuidos por las principales calles de Gernika-Lumo. La oferta incluirá productos agroalimentarios, artesanía, maquinaria agrícola y otros servicios, con una presencia destacada del queso, el pan, el pastel vasco y el txakoli. En concreto, se instalarán 42 puestos de queso, 23 de pan y pastel vasco, 16 de txakoli, 15 de miel, diez de conservas, nueve de hortalizas y verduras, seis de sidra, seis de frutas, cinco de productos lácteos, seis de productos de pato y patés y dos de plantas.

La artesanía contará con 56 puestos y los vendedores ambulantes, con otros 40. La oferta se completará con 24 puestos de productos variados, nueve de maquinaria agrícola y cinco de televisión y radio, además de espacios dedicados a la solidaridad o la información turística. Las txosnas y los puestos de rosquillas estarán repartidos por distintos puntos del municipio, mientras que la plaza del Mercado mantendrá su actividad habitual de los lunes.

La jornada comenzará a las 09.00 horas con el concurso de productos agrícolas, la exposición de maquinaria y la apertura de los puestos de artesanía.

A las 11.30 horas se celebrará el homenaje en el Ayuntamiento y, a las 12.00 horas, los bertsolaris Amets Arzallus y Onintza Enbeita actuarán en las fuentes del mercado. La entrega de premios de los concursos tendrá lugar a las 13.00 horas y, a continuación, se celebrará la tradicional subasta de queso.

La programación continuará por la tarde con la cesta punta. A partir de las 18.00 horas se disputarán dos encuentros que marcarán el inicio de la Gernika Jai Alai Winter Series. En el primero se enfrentarán Urreisti y Atain contra Goitia y Oyhenard, mientras que en el segundo jugarán Erkiaga y Salegi frente a Goixerri y Lekerika.