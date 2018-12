Urkullu cree que EH Bildu no ha sido "honesta" y asegura que se han encontrado "con la IA de siempre"

Publicado 13/12/2018 12:30:02 CET

Dice que la prórroga presupuestaria no será "dramática" porque su Gobierno tiene capacidad para mejorar las cuentas de 2018

SAN SEBASTIÁN, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reprochado este jueves a EH Bildu que su actitud en el proceso negociador de los Presupuestos no haya sido "honesta", al considerar que "no ha querido negociar", sino "solo aparentar", y ha afirmado que su Gobierno se ha encontrado "con la izquierda abertzale de siempre". Además, ha asegurado que que la prórroga presupuestaria no será "dramática" porque su Gobierno tiene capacidad para mejorar las cuentas de 2018.

Urkullu, que ha visitado este jueves el nuevo equipo de resonancia magnética habilitado en el Hospital Donostia, se ha referido a la decisión del Gobierno Vasco de aprobar la prórroga de los Presupuestos de 2018 para Euskadi, después de haber dado a medianoche por terminada, sin éxito, la negociación con EH Bildu.

El mandatario vasco ha recordado que su Ejecutivo estableció "con claridad" el 25 de septiembre el marco competencial y económico de la negociación. "Nos hemos reunido en siete ocasiones y el Gobierno ha presentado cinco propuestas, hemos acercado posturas y respondido a las demandas con responsabilidad", ha afirmado.

En ese sentido, ha considerado "decepcionante" el final de la negociación presupuestaria con EH Bildu, cuya actitud, según ha dicho, "no ha sido honesta" porque, cuando el Gobierno Vasco "ha atendido sus propuestas", en la coalición soberanista "han vuelto a sus posiciones maximalistas originales"

"No han querido negociar, solo aparentar, y han jugado con las expectativas de personas pensionistas de buena fe a sabiendas de que, en ningún momento, se ha negociado esa materia porque no es nuestra competencia. Han frustrado unas expectativas que nunca debieron haber creado", ha censurado a EH Bildu.

"BUEN PROYECTO"

En ese sentido, el lehendakari ha lamentado que "el resultado es que Euskadi se queda sin presupuesto ad hoc aprobado para el año que viene y muchas personas lo van a tener más difícil", al tiempo que ha subrayado que este era "el mayor proyecto de presupuestos sociales, un buen proyecto, para un país que quiere más acuerdos para seguir invirtiendo, generando empleo y garantizando las políticas sociales a las personas que más lo necesitan".

Para Urkullu, es una "decepción" comprobar que la coalición soberanista "sigue sin poner los pies en el suelo de la realidad vasca" y que, según ha dicho, "nos hayamos encontrado en EH Bildu con la izquierda abertzale de siempre".

El lehendakari ha asegurado que analizarán "con rigor" la posibilidad de Ley de Acompañamiento "con las medidas necesarias", para recordar que advirtió de que la prórroga de las Cuentas vascas "no sería dramática". "Tenemos capacidad para mejorar los presupuestos prorrogados y dar respuesta a las necesidades reales de toda la sociedad", ha subrayado.