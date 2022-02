Urkullu defiende que "no es el momento de convocar una huelga" en Osakidetza y rechaza que se esté "desmantelando"

Elkarrekin Podemos-IU critica la "lectura autocomplaciente" del Gobierno Vasco ante los "problemas estructurales" de Osakidetza



VITORIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que "conoce y entiende los problemas y dificultades" de Osakidetza, pero ha insistido en que "no es el momento de convocar una huelga", sino de "seguir garantizando la atención y la salud pública".

Además, ha asegurado que, "a pesar de la pandemia", el Gobierno Vasco "está actuando y va a seguir actuando y mejorando" , ya que "Osakidetza ha dado una respuesta de alto nivel a los problemas". "No se puede hablar de desmantelamiento ni de problemas estructurales", ha defendido.

En el pleno de control al Gobierno Vasco en la Cámara vasca, Urkullu ha contestado a una pregunta de la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, sobre la situación de Osakidetza, donde los sindicatos Satse, ELA, LAB, UGT y CC.OO. han convocado huelgas los próximos días 25 en la atención primaria y el 28 en el conjunto de Osakidetza, para denunciar el "inmovilismo" de su dirección ante el "colapso y la inasumible situación" que atraviesa la plantilla.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU ha criticado la "lectura autocomplaciente" del Ejecutivo sobre la situación de la sanidad pública vasca, ya que "es evidente que la situación no es buena" y ha criticado que el Ejecutivo haya permitido que "durante tantísimo tiempo no haya atención presencial, no haya medios humanos para contestar al teléfono y que se den citas a tres meses vista".

"No hay suficiente personal de medicina ni en la Atención de Primaria ni en Pediatría. Eso también es una realidad", ha subrayado, para advertir de que la situación "va a agravarse" porque gran parte de la plantilla de Osakidetza supera los 55 años y "no se están reponiendo los efectivos necesarios para hacer frente a esta falta de personal".

Para Gorrotxategi, "los problemas de Osakidetza, aunque los ha hecho aflorar la pandemia, son estructurales y resultado de políticas concretas como los recortes iniciados en 2008 y falta de planificación y de plantilla".

"¿Tiene intención este Gobierno de aumentar el presupuesto de Osakidetza hasta el 7% para 2023?. ¿Tiene la intención de contratar a más gente para racionalizar las cargas de trabajo?", ha preguntado al lehendakari.

Iñigo Urkullu, por su parte, ha subrayado que "conoce y entiende los problemas y dificultades", pero ha insistido en que "no es el momento de convocar una huelga" sino de "seguir garantizando la atención y la salud pública". "No se puede criticar y criticar a la sanidad vasca cuando es la mejor valorada de todo el Estado por la Federación de defensa de la sanidad pública", ha reclamado.

En este sentido, ha citado la conclusión del informe 2021 en la que se afirma que "Euskadi es la comunidad con mejores servicios sanitarios de todo el Estado" y que "el 83% de las y los vascos opina que la sanidad funciona bien".

"No nos conformamos. Seguimos actuando a pesar de la pandemia. Estamos actuando, seguimos actuando y mejorando. No se puede hablar de desmantelamiento ni de problemas estructurales", ha defendido.

Urkullu ha insistido en que "a pesar de la pandemia" el Gobierno Vasco "está actuando y va a seguir actuando". "No es autocomplacencia, es un aliciente para seguir implicados como estamos desde hace muchos años en la mejora de sanidad pública", ha indicado.

ESCASEZ DE PERSONAL

El lehendakari ha reconocido que tiene problemas por la "escasez" de personal médico especializado en medicina familiar y salud comunitaria, pero ha subrayado que esta situación "se da en Euskadi y en todas las comunidades y países del entorno". "Este problema no se arregla con una huelga", ha reiterado.

Asimismo, ha indicado que Osakidetza ha ampliado sus infraestructuras con nuevos hospitales y centros de salud, nuevas consultas externas, bloque quirúrgico y nuevas Urgencias de Txagorritxu. "Este año vamos a invertir 107 millones en 39 instalaciones y equipamientos. No se puede hablar de precariedad", ha subrayado.

También ha afirmado que el Servicio Vasco de Salud "cuenta con el mayor número de profesionales de toda su historia", y ha detallado que el pasado mes de diciembre contó con 4.800 más que dos años antes.

"Hemos contratado a personal jubilado; hemos convocado una OPE para 3.535 profesionales y 84 de las especialidades de la anterior OPE están resueltas. No escatimamos recursos. Más plazas MIR; autorizada la Facultad de Medicina de la Universidad de Deusto; nueva Facultad de la UPV/EHU; nueva estrategia Atención sociosanitaria con las diputaciones forales; vinculación e integración de Onkologikoa es una realidad; apertura en cuatro nuevos recursos de salud mental", ha enumerado.

RESPUESTA DE "ALTO NIVEL"

Iñigo Urkullu ha reconocido que Osakidetza "tiene problemas", pero ha señalado que los tiene "al igual que los han tenido todos los servicios sanitarios en todo el mundo desde el inicio de la pandemia", y ha subrayado que "Osakidetza ha dado una respuesta de alto nivel a estos problemas".

"No es cierto que en Osakidetza exista desmantelamiento. Por el contrario, cuenta hoy con más recursos de los que ha tenido nunca", ha contestado a la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU.

En este sentido, ha explicado que el Servicio Vasco de Salud contaba en 2019 con un presupuesto de 3.800 millones de horas, frente a los 4.300 millones actuales. "En Euskadi invertimos 1.984 euros en Sanidad por persona y somos la primera comunidad del Estado", ha resaltado.

También ha indicado que en diciembre de 2019 Osakidetza contaba con 40.900 profesionales que ahora son 45.700 y ha recordado que está en marcha una Oferta Pública de Empleo de 3.535 plazas. "La prioridad de todo el Gobierno Vasco es mantener la sanidad pública", ha asegurado.