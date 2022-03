Urkullu no entiende la "ausencia" de los sindicatos de la mesa de diálogo de Osakidetza

EH Bildu denuncia que el Gobierno Vasco "descalifica de forma sistemática el recurso a la huelga"

VITORIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que no entiende la "ausencia" de los sindicatos en la mesa de diálogo del Servicio Vasco de Salud, y ha reiterado que considera que no era "el momento adecuado" para convocar una huelga como la celebrada el pasado lunes en Osakidetza.

Urkullu ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu en torno a su postura ante el derecho a la huelga.

El parlamentario de la coalición soberanista Iker Casanova ha lamentado que, ante el paro convocado el pasado lunes por los sindicatos de Osakidetza para denunciar las "deficiencias" en la sanidad pública, el Ejecutivo autonómico haya respondido afirmando, una vez más, que "no es el momento adecuado" para una huelga de este tipo.

Casanova ha denunciado que "un Gobierno que descalifica de forma sistemática el recurso a la huelga, es un Gobierno que está dando la espalda a un instrumento fundamental para la defensa de los

intereses y de los derechos de la mayoría de este país".

"NO SE ENTIENDE"

En su respuesta, Urkullu ha reiterado que aunque defiende el derecho a la huelga, este no era "el momento adecuado" para plantear una movilización de este tipo en el Servicio Vasco de Salud.

El lehendakari ha rechazado "entrar en polémicas sobre la efectividad real" de la huelga en Osakidetza. No obstante, ha afirmado que si dicha convocatoria "no tenía como objetivo la huelga en sí misma, y sí tenía como objetivo la defensa del Sistema Público de Salud, no se entiende la ausencia de los sindicatos de la mesa de

diálogo".