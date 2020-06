Urkullu señala que Euskadi superará el impacto del covid gracias a haber "construido un modelo de autogobierno sólido"

Afirma que "ha funcionado en la mayor y más grave crisis que hemos padecido" y se compromete a volver a situar el paro por debajo del 10%

El lehendakari y candidato a la reelección del PNV, Iñigo Urkullu, ha afirmado que pese al impacto provocado por la pandemia de covid-19, "que nos ha golpeado duramente", Euskadi lo superará "gracias a haber "construido un modelo de autogobierno sólido". "Un modelo que ha funcionado en la mayor y más grave crisis que hemos padecido", ha añadido.

Urkullu ha tomado parte este sábado ante la Asamblea Nacional del PNV en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, una cita en la que junto a las cabezas de lista por Bizkaia y Gipuzkoa, Leixuri Arrizabalaga y Bakartxo Tejeria, han presentado el 'claim' de la campaña jeltzale, 'Euskadi Zutik ¡Saldremos!'.

En su intervención, Urkullu ha recordado que se está viviendo "una pandemia mundial" que ha puesto "en jaque a toda la sociedad" y ha mostrado su solidaridad con el sufrimiento que padecen muchas familias. Asimismo, ha mostrado un sentimiento de "orgullo cívico" por la "fuerza y determinación" de los profesionales que luchan contra el covid-19.

En este sentido, ha destacado la dedicación y el compromiso de los trabajadores sanitarios y socio-sanitarios, así como la "ejemplar entrega" de los profesionales de Protección civil, Ertzaintza, Bomberos, Servicios de limpieza y de "todos los servicios esenciales, incluidos los funerarios".

"Educación, transporte, suministros, alimentación, abastecimiento. Ha sido ejemplar la tarea de las personas y entidades voluntarias; volviendo a demostrar que Euskadi es un pueblo solidario", ha indicado, al tiempo que ha incidido en el "compromiso de país" mostrado.

En su alocución, también ha destacado el cumplimiento ciudadano de "las normas estrictas que nos hemos impuesto", de quienes han estado confinados en casa y, además, "han salido a los balcones y las ventanas a expresar su sentimiento de solidaridad y agradecimiento".

"De todas las emociones vividas, ésta merece ser destacada. La emoción del agradecimiento. Hemos sido un equipo y hemos logrado superar lo peor de la crisis sanitaria y socio-sanitaria. Ese ha sido un éxito colectivo", ha remarcado.

No obstante, ha advertido de que también ha habido quienes "se han dedicado a poner palos en las ruedas, quienes no sienten la misión de ser constructivas, quienes ni siquiera guardan un compromiso para con su trabajo", personas que "no merecen nuestra atención".

Por otro lado, ha agradecido a los componentes de la Asamblea Nacional jeltzale su "ejemplo" de democracia interna y participación. "Hoy habéis ratificado la gestión del Gobierno y el cumplimiento de nuestro programa. Hemos cumplido la palabra dada a la sociedad vasca y, ahora, nos presentamos con un nuevo proyecto. No hay mayor honor que ser Lehendakari de Euskadi y serlo representando al PNV. No hay mayor honor que recibir vuestra confianza y apoyo. Lo agradecemos, y lo agradezco, con toda humildad, responsabilidad, ilusión y con más fuerza que nunca sintiéndome como siempre, un eslabón de la cadena", ha añadido.

"LO HEMOS PASADO MAL"

Tras considerar que se necesita "unión, fuerza e ilusión para levantar nuestro país y salir juntos adelante", ha advertido de que a pesar de que "la pandemia nos ha golpeado duramente y lo hemos pasado mal, estamos en pie y vamos a salir adelante".

"¿Por qué estamos en pie? ¿Por qué vamos a salir adelante? Porque hemos construido un modelo de autogobierno sólido. Un modelo que ha funcionado en la mayor y más grave crisis que hemos padecido", ha argumentado.

En esta línea, ha aseverado que el autogobierno lo componen "nuestras instituciones, que han superado esta prueba extrema de estrés", así como

"Osakidetza, Ertzaintza, Lanbide, Formación Profesional Dual, Renta de Garantía de Ingresos y protección social".

"Es nuestro sistema educativo. Autogobierno es el Concierto Económico. Hemos resistido y ahora vamos a salir adelante. Tenemos unos valores sólidos, una sociedad civil activa que entiende que hay que comprometerse y actuar juntos. Tenemos instituciones cercanas y una sociedad solidaria. Vamos a salir adelante", ha insistido.

A su juicio, "no se debe caer en la autocomplacencia, pero es necesario reconocer y valorar lo que es bueno y ha funcionado". Por ello, ha abogado por huir del conformismo y abogar por la "autoexigencia y compromiso compartido". "Trabajo en equipo y colaboración, éste es el motor del modelo PNV: instituciones sólidas, una sociedad comprometida, un proyecto claro para superar esta crisis. Euskadi Zutik! Confianza y defensa de nuestro modelo", ha añadido.

Asimismo, ha defendido que el PNV hace política poniendo en el centro a cada persona, y ha apostado por "atender a quien más lo necesita", a través de servicios esenciales de salud, educación y protección social. "Todas las instituciones vascas trabajamos juntas en este empeño. No vamos a dejar a nadie atrás. Desarrollo humano y cohesión social", ha incidido.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Respecto a la situación económica, ha recordado que hace cuatro años se comprometieron a situar el paro por debajo del 10% y ha destacado que "el año pasado lo conseguimos" y "lo vamos a volver a lograr".

"Es nuestro primer compromiso y hemos compartido esta disposición en la reunión con los diputados generales. Vamos a ofrecer una respuesta conjunta en el medio y largo plazo. Compartimos modelo, base de partida y estrategia. Crecimiento sostenible y empleo", ha descrito.

También ha apostado por ubicar a Euskadi "en primera línea de la transición social y sanitaria, digital y tecnológica, así como en primera línea de la transición energética y medioambiental".

"En pie para aprovechar, de nuevo, las oportunidades. Tenemos fuerza, ilusión y confianza en nuestro proyecto y en el futuro. Euskadi Zutik! Saldremos", ha confiado.

Por otro lado, ha defendido que si se entiende que la política es servir a la sociedad, ha de estar basada en unos "principios éticos y en unos valores cuanto más compartidos".

"Yo, abertzale, me he declarado social-cristiano, respetando todo tipo de opciones, y lo hago intentando llevar a la práctica un ideario de humanismo social, siguiendo un proyecto del que aprendí y sigo aprendiendo... Tenemos proyecto, personas, equipo. Tenemos ideas, fuerza, ilusión. Tenemos lo más importante: la confianza del Partido Nacionalista Vasco. Ofrecemos lo más importante: la garantía del Partido Nacionalista Vasco", ha finalizado.

