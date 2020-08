Urtaran agradece la "responsabilidad y sentido común" de los vitorianos y llama a "no bajar la guardia"

Interpuestas 517 denuncias desde el 4 de agosto, en su mayoría por incumplir el uso obligatorio de la mascarilla

VITORIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha agradecido la "responsabilidad y sentido común" de los vitorianos durante los días en los que se tendrían que haber celebrado las fiestas de la ciudad y que fueron suspendidas por el Covid 19 y ha apelado a "no bajar la guardia" y seguir cumpliendo las medidas de seguridad "para que el virus no se extienda".

En un comunicado, Urtaran también ha agradecido la respuesta de los vitorianos por "guardar fuerzas para las fiestas del año que viene" y ha trasladado su "felicitación" a la "inmensa mayoría" de ciudadanos por "su compromiso".

"Han sido días de sentimientos contradictorios. La tristeza y melancolía en días muy señalados se han repuesto con el orgullo de ver que en Vitoria-Gasteiz somos capaces de responder. Este año no tocaba pero estoy convencido que el esfuerzo ha merecido la pena. Ahora nuestra prioridad es preservar la salud y la sociedad vitoriana ha actuado en consecuencia", ha manifestado el alcalde.

Urtaran ha tenido también palabras de "agradecimiento y solidaridad" con el sector de la hostelería, uno de los principales afectados en estos días y "con todas aquellas personas y profesionales a los que la pandemia está afectando de forma significativa en nuestra ciudad".

El regidor ha valorado la necesidad de preservar las salud y ha subrayado las que, a su juicio, son las prioridades de la ciudad: "impulsar y apoyar a la economía local y garantizar el bienestar social y la atención a las personas que más lo necesiten". "Y con esos objetivos estamos actuando y seguiremos haciéndolo", ha agregado.

"NO BAJAR LA GUARDIA"

Gorka Urtaran ha hecho, además, un llamamiento a "no bajar la guardia". "Tenemos que seguir cumpliendo las medidas de seguridad para que el virus no se extienda, usar mascarilla, mantener la distancia social, evitar concentraciones de personas. Recordemos lo que se vivió en nuestros hospitales, y el tiempo de confinamiento. No queremos volver a pasar por ello", ha recalcado.

El alcalde ha puesto en valor el papel de la Policía Local, que durante este periodo se ha coordinado con la Ertzaintza en labores de prevención y ha hecho cumplir la normativa relativa a la seguridad sanitaria.

Los servicios habituales de Policía Local se han visto reforzados en estos días, incrementando la presencia de agentes en estas fechas, turnos de trabajo y horarios concretos, para dar respuesta a las previsiones realizadas en la reuniones previas de coordinación entre Ertzaintza y Policía Local, cuerpos que han colaborado "estrechamente" en todos los dispositivos conjuntos y planes de acción operativos llevados a cabo, según ha añadido.

Desde el 4 de agosto hasta el día de hoy se han interpuesto 591 denuncias por incumplimiento de la orden de la consejera de Salud, en su mayoría (517) por no usar mascarilla.

"Desde Policía Local hemos observado que la ciudadanía vitoriana ha respondido estos días con responsabilidad y sentido común, una colaboración que en este balance cobra gran importancia. Podemos decir que el dispositivo especial preventivo coordinado junto con la Ertzaintza para hacer cumplir la normativa vigente en toda la ciudad ha sido un éxito", ha expresado, por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Marian Gutiérrez,