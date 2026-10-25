Vaquero dice que trabajarán en Madrid para completar el Estatuto y que el Congreso "no sea un muro" y acepte el nuevo

La cabeza de lista del PNV por Gipuzkoa al Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, junto a los de Bizkaia y Álava, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, respectivamente. - PNV

BILBAO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PNV por Gipuzkoa al Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha expresado el compromiso de su partido de trabajar en Madrid para que el Estado desarrolle por completo el Estatuto de Gernika y para que "el Congreso no sea un muro" y acepte el nuevo "que se acuerde en Euskadi".

Vaquero, acompañada por los cabezas de lista de Bizkaia y Álava, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, respectivamente ha recordado este domingo en San Sebastián el 47 aniversario del Estatuto de Gernika y ha advertido de que el PNV no va a permitir "pasos atrás" en el autogobierno de Euskadi.

En declaraciones a los medios de comunicación, Vaquero ha recordado que es el Estatuto "más antiguo del Estado y el único que se incumple" y que da igual quién sea el "inquilino" de la Moncloa porque "el Estado sigue resistiéndose" a darle cumplimiento.

"Hemos seguido avanzando en esta legislatura, pero solo porque desde el PNV no cejamos en nuestro empeño y porque insistimos para que se cumpla", ha explicado en referencia a las 14 transferencias de competencias logradas que "permiten gestionar con cercanía los servicios públicos y "las negociaciones para el reconocimiento nacional de Euskadi".

En este sentido, ha manifestado que ahora "lo que toca es continuar trabajando para que en Madrid no sigan poniendo obstáculos" y para que, si se llega a un acuerdo en Euskadi y se pacta un nuevo Estatuto, el Congreso no sea un "muro contra el que chocar".

En este sentido, ha recordado que el Grupo Vasco presentó en esta última legislatura una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para suprimir los recursos previos de inconstitucionalidad de los estatutos de autonomía, cuya toma en consideración fue aprobada por una mayoría del Congreso, si bien la tramitación decayó con la disolución de las Cortes. Por ello, la intención de los jeltzales es volver a presentar esta iniciativa en la próxima legislatura.

Vaquero, en referencia a Sagastizabal, Urtaran y el resto de los candidatos que integran las listas del PNV al Congreso y Senado, ha defendido que el partido cuenta con personas con trayectoria, experiencia y conocimientos para hacerlo porque "hace falta mucho trabajo, saber moverse y capacidad de diálogo y negociación" en el Congreso.

En el contexto político actual, la candidata jeltzale ha reivindicado que hace falta un PNV "fuerte" en Madrid. "Hay que cuidar y defender Euskadi más que nunca", porque lo que pasa en Madrid "impacta directamente" en la vida de vascos y "ante lo que pueda venir", la formación jeltzale tiene claro que "el autogobierno es el mejor antídoto, hay que defenderlo y protegerlo cada día".

"Es lo que hace el PNV. Ni PSOE ni PP ni Bildu lo hacen. Queremos ser un actor principal porque somos los únicos que tenemos claro el horizonte: avanzar en más democracia y en más bienestar a través del autogobierno, que es lo que nos permite construir este país de bienestar", ha agregado.