Verde Prato y Ainara Legardon actuarán en el Dock Life! 2022 de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las artistas Verde Prato y Ainara Legardón actuarán en el espacio interdisciplinar Dock Live! 2022 que se celebrará los días 5 y 7 de mayo en el marco del festival de cine documental musical Dock of the bay de San Sebastián.

Dock Live!, es un espacio interdisciplinar que quiere provocar el cruce entre lenguajes y artistas que trabajan en torno a la música y el audiovisual y las artes escénicas. Verde Prato actuará a las 21.00 horas el 5 de mayo y Ainara Legardon el día 7 a la misma hora. Ambos conciertos serán en el espacio de Kutxa Kultur Kluba.

Prato recupera la tradición vasca poniendo en valor la presencia de la voz en el cancionero popular de muchas culturas. Por su parte, Legardon presentará 'Res-cue. The archive in the mouth', una plasmación escénica de sus procesos de creación, retorcimiento y destrucción en forma de nuevas canciones y poemas sonoros.