El viceconsejero de trabajo afirma que se rebajará el desempleo de los dos dígitos antes de fin de año

BILBAO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Trabajo del Gobierno vasco, Jon Azkue, se ha mostrado convencido de que se rebajará el desempleo de los dos dígitos antes de que concluya este año y ha afirmado que la vacunación va a ser "la clave de una vuelta a la normalidad".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Azkue, que mañana será su último día de trabajo porque se jubila, ha afirmado que hay empresas en dificultades pero cree que no se puede atribuir solo a la crisis de la covid, sino que también se debe a la propia necesidad de cambios que existía. "Sin covid, teníamos problemas en determinadas empresas que se han agudizado", ha agregado.

Azkue ha señalado que el "golpe" en el mercado laboral ha sido "tremendo" para los "miles de trabajadores que han perdido su puesto de trabajo". No obstante, confía en que esta situación será coyuntural y cree que la vacunación es la "clave de una vuelta a la normalidad" y de la recuperación.

En este sentido, el viceconsejero se ha mostrado "absolutamente convencido" de que se rebajarán los dos dígitos de desempleo antes de fin de año.

ERTEs

En relación a los ERTEs, Azkue ha señalado que este miércoles se reúne la mesa de diálogo social, -a la que no acuden ELA y LAB-, para determinar la prórroga del complemento existente para los trabajadores con ERTEs que ganan menos de 20.000 euros. A su juicio, son "medidas que son necesarias" pero espera que llegue un momento en el que no sea preciso prorrogar los ERTEs.

Azkue ha reconocido que le "fastidia" hablar de los "ausentes" porque es una reflexión que "deben hacer ellos" sobre las razones de estar "fuera de la participación institucional" que existe en Euskadi, en referencia, en este caso, a ELA y LAB. "Cómo se puede estar fuera de una mesa de diálogo social que significa exclusivamente más democracia, que las políticas públicas sean elaboradas no solo por el Gobierno, sino entre el Gobierno y los agentes sociales", ha añadido.

En este sentido, ha querido resaltar la "actitud responsable" del empresariado y de CC.OO. y UGT y ha pedido a los "ausentes que se lo piensen porque no merece Euskadi esa actitud".

Por otra parte, en el ámbito político, Azkue ha indicado que echa de menos la "falta de disponibilidad" a la hora de haber podido presentar unos presupuestos aprobados por todos los grupos políticos. A su juicio, no se entiende que los grupos de la oposición "no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo en presupuestos" y "no vale decir que no ha querido el Gobierno. Según ha señalado, desde el principio, su pretensión era que las Cuentas "no tuvieran esa base de mayoría amplia".

"Es el momento de estar juntos, no vale para nada el que, de pronto, no tengamos un objetivo común y el objetivo común está marcado, debemos aportar soluciones a la gente que ha perdido el empleo", ha añadido.

Por otro lado, ha asegurado que en Euskadi existe un "problema grave" que es la precarización en relación a la temporalidad y la contratación a tiempo parcial. A su juicio, los datos evidencian que "no existe la causalidad de la temporalidad" y se debe "corregir". "No puede ser que cuando haya una crisis, inmediatamente lo que suponga es barrer de la producción a miles de trabajadores temporales", ha añadido.

En relación a Lanbide, cree que se van a adoptar las medidas necesarias para que sea realmente "ese instrumento de fusión de las necesidades de las empresas con las necesidades de los desempleados".