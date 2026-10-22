Vicinay anuncia un ERTE para toda la plantilla y un ERE para 60 trabajadores en su planta de Sestao

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BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vicinay ha anunciado un ERTE para toda la plantilla de su planta de Sestao (Bizkaia) hasta final de julio y un ERE para 60 trabajadores, expediente de extinción que afectaría a casi la mitad de la plantilla.

En un comunicado, el grupo industrial ha afirmado que, tras unas semanas de análisis de la situación de mercado, la dirección de la empresa se ha reunido con el comité de empresa para anunciarle que el 9 de noviembre se iniciará el periodo de consultas, de un mes de duración, que abordará "dos líneas de actuación", un ERTE hasta el 31 de julio para la totalidad de la plantilla y, a su vez, un ERE para 60 de los alrededor de 130 trabajadores.

Según ha manifestado, durante el periodo de consultas "se dialogará y negociará" para buscar "la manera de minimizar todo lo que sea posible" el impacto en los trabajadores "que las dificultades del mercado están planteando y que exigen rebajar temporal y definitivamente la capacidad de la planta de Sestao".

El pasado 22 de septiembre Vicinay Marine ya adelantó al comité de empresa de su planta de Sestao que debería adoptar "las medidas necesarias" para "asegurar la viabilidad futura" de la compañía tras haber perdido un pedido importante.