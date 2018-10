El Festival de Cine Documental Musical Dock of the Bay contará con 14 largometrajes a concurso

Actualizado 26/12/2013 17:17:00 CET

El certamen donostiarra proyectará documentales sobre Stone Roses, The Beatles, el rock vasco vizcaíno y el Getxo Sound, entre otros

La séptima edición del Festival de Cine Documental Musical 'Dock of the Bay', que se celebrará entre los días 6 y 12 de enero en los cines Trueba y el Teatro Principal de San Sebastián, contará con 14 largometrajes a concurso y cuatro a muestra. La selección competitiva la conforman cuatro películas estatales, cuatro vascas y seis internacionales, ninguna de las cuales se ha proyectado antes en la capital guipuzcoana.

El 'Dock of the Bay' arrancará con el rock de la banda estadounidense de The National, que competirá con 'Mistaken for Strangers', el punk rock de Detroit se verá reflejado en 'A band Called Death', los directores de orquesta en 'One Minute for Conductors' o el movimiento de pinchadiscos cubano en 'Habana Flou', según han explicado sus organizadores.

El nacimiento, evolución, decadencia y el resurgir de las tiendas de discos lo aborda 'Last Shop Standing' y la reutilización de las viejas consolas para crear música estará presente en 'Europe in 8 bits'.

Las producciones vascas comenzarán con el documento que narra la grabación que hizo Capsula del clásico de Bowie en 'Capsula Dreaming of Ziggy Stardust'. El rock vasco vizcaíno y el Getxo Sound de los años 80 y 90 lo retratará '160: una historia del rock en Bizkaia', la artista Maite Arroitajauregi de Mursego será la protagonista de 'Invisible', de Víctor Iriarte y la música del movimiento skater de Pasaia estará en 'Kampsa. 20 años de sueño y escombro'.

ROCABILLY Y BEATLES

El festival donostiarra también proyectará el premio del público del Festival In-Edit sobre la historia de Bustamante Perkins junto al rockabilly mexicano en 'LA de Los Wild Ones', el documento sobre el club NITSA y la figura de DJ Sideral de Nitsa94/96 el giro electrónico o el testimonio de la secretaria de The Beatles de 'Good ol Freda'.

La sección a muestra estará compuesta por el filme inédito de los Stones 'The Rolling Stones Charlie Is My Darling', el retrato del curioso baterista de Cream o Graham Bond Org., 'Beware of Mr. Baker' y el retrato de los Stones Roses en 'The Stone Roses: Made of Stone' que recoge el director británico Shane Medows.

Para completar las programación oficial, se hará una proyección especial en colaboración con Musikagela el 11 de enero en el Teatro Principal y, como en otras ediciones, se mantendrán las proyecciones en abierto del Fórum Fnac.

Además, Dock of the Bay ofrecerá actividades paralelas como los conciertos de Parrots y Cooper el 10 de enero en el Centro Cultural de Intxaurrondo y que finalizarán con una fiesta en el Bukowski. Durante el mes de enero y también en el Centro Cultural Intxaurrondo se exhibirá el "underground ilustrado" de artista Javier Castro.