Vitoria-Gasteiz adjudica por 452.000 euros el mantenimiento de más de 40.000 alcorques de la ciudad

Un alcorque - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado este viernes la adjudicación del contrato de conservación de los alcorques de la ciudad a la empresa Viveros Eskalmendi, S.L., por un importe de 452.308 euros.

En una nota, el Consistorio ha destacado que la oferta supone una reducción del 24,6% respecto al presupuesto inicial de licitación, fijado en 599.878,64 euros.

El contrato tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de tres, y está previsto que el servicio comience el próximo 1 de noviembre, una vez formalizado el contrato.

La actuación permitirá mantener en buenas condiciones los cerca de 41.000 alcorques individuales existentes en las zonas pavimentadas de Vitoria-Gasteiz. Estos espacios, situados alrededor de la base de los árboles, son fundamentales para su conservación y contribuyen a mejorar las condiciones ambientales de las calles.

Los trabajos incluirán el control de la vegetación espontánea, la nivelación de tierras, la mejora de los materiales de cobertura y la revisión de los elementos de protección de los alcorques, entre otras labores de mantenimiento.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Miren Fernández de Landa, ha destacado que "el cuidado del arbolado no termina con la plantación de nuevos ejemplares", ya que "es fundamental mantener en buenas condiciones los árboles que ya tenemos y los espacios en los que crecen".

"Con este contrato garantizamos un trabajo continuado en todos los barrios, mejorando tanto la conservación del arbolado como el estado del espacio público", ha añadido.