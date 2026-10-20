Vitoria-Gasteiz cambia el nombre de dos calles de San Martín cuyas denominaciones estaban vinculadas al franquismo

Cambio de nombre de calles en Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha cambiado el nombre de dos calles del barrio de San Martín cuyas denominaciones estaban vinculadas al franquismo, por lo que Pintor Sáenz de Tejada pasa a llamarse por el nombre de la pintora Paz Díaz de Espada y Pintor Vicente Abreu cambia su denominación por el de la artista mexicana feminista Frida Kahlo.

La modificación en ambas arterias, realizada esta misma mañana por el Ayuntamiento, obedece a lo anunciado a principios de julio por la alcaldesa, Maider Etxebarria, de seguir dando pasos para eliminar denominaciones del callejero "vinculadas a la dictadura franquista". Los cambios cuentan con el visto bueno de expertos consultados por el Departamento de Alcaldía.

Etxebarria ha asegurado que "esta ciudad debe apoyarse en la memoria democrática para seguir avanzando y, al mismo tiempo, incorporar más nombres de mujeres al callejero".

En este sentido, el Ayuntamiento también tiene previsto sustituir el nombre de la calle Juan de la Cierva, en el parque tecnológico de Miñano, por el de la bioquímica Margarita Salas.