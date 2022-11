Vitoria-Gasteiz participa en la COP27 como una de las ciudades faro en el cumplimiento del Acuerdo de París

El director del CEA, Imanol Zabaleta, interviene en el encuentro "Climate neutral and smart cities with and for citizens"

VITORIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz ha sido invitada a participar en la Cumbre Mundial del Clima (COP27) que se celebra en Sharm el Sheikh como una de las ciudades faro en el cumplimiento del Acuerdo de París y ha explicado, con ejemplos prácticos, las soluciones que impulsa como iniciativa local emblemática de la Unión Europea seleccionada entre las cien primeras ciudades que adelantaran al año 2030 el objetivo en neutralidad climática.

El director del CEA Imanol Zabaleta ha participado en el encuentro "Climate neutral and smart cities with and for citizens" junto a Alison Gilliland, del Consejo de la Ciudad de Dublín y ponente del CDR, Amanda Björksell, embajadora del Pacto por el Clima; y Paolo Bertoldi, experto del Centro Común de Investigación por el Clima y la Energía.

"El compromiso de neutralidad climática para 2050 necesita apoyo y acciones concretas en todos los niveles y sectores de la sociedad. Las personas, las ciudades y las empresas debemos participar en el diseño y la ejecución de la acción climática, para garantizar que se satisfagan las necesidades y prioridades locales, una aceptación social muy necesaria, y para garantizar una aplicación efectiva de soluciones climáticas adecuadas, a través de un uso inteligente de la financiación y los recursos", ha explicado Zabaleta en un comunicado.

El Ayuntamiento ha destacado que para cumplir estas expectativas, la Unión Europea ha puesto en marcha y está apoyando un número sin precedentes de iniciativas que implican a las partes interesadas locales en la planificación y ejecución de acciones climáticas y energéticas. Cada iniciativa aporta experiencias y conocimientos y reúne una pieza esencial del puzzle para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Vitoria-Gasteiz ha explicado en el encuentro internacional, con ejemplos prácticos, las soluciones ofrecidas como iniciativa local emblemática de la Unión Europea seleccionada entre las cien primeras ciudades que adelantaran al año 2030 el objetivo en neutralidad climática.

Además de la participación en el panel, el director del CEA ha mantenido encuentros con la directora de UN Habitat Maimunah Mohd Sharif y reforzado las redes establecidas con ICLEI, con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), entre otros organismos, con los que se está impulsando iniciativas de Vitoria como su Estrategia Agroalimentaria, las Soluciones Basadas en la Naturaleza o la Agenda Urbana 2030, entre otras.