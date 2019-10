"Vitoria 3 de marzo" abre este martes Zinexit Topaketak, el prólogo a la muestra anual de cine y derechos humanos

Publicado 07/10/2019 15:15:43 CET

Cartel de Zinexit Topaketak. - IREKIA

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La película "Vitoria 3 de marzo", que relata los trágicos sucesos acaecidos en la capital alavesa en 1976 que se saldaron con cinco trabajadores muertos por disparos de la policía, abrirá este martes, 8 de octubre, en los cines Golem de Azkuna Zentroa (Bilbao) Zinexit Topaketak, el ciclo de cine que organiza anualmente la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco como prólogo de la Muestra de Cine Zinexit.

Zinexit Topaketak ha sido presentada este lunes en Bilbao por la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, quien ha señalado esta iniciativa como "una apuesta por el cine como herramienta de movilización, reflexión y promoción de la convivencia y la defensa de los derechos fundamentales de las personas".

Hernando ha estado acompañada por Amaia Aberasturi, protagonista de la película, y por el productor ejecutivo, Pako Ruiz, además de por Octavio González, programador de Zinexit.

La Muestra de Cine cumple su décimo aniversario y por este motivo Zinexit Topaketak amplía este año su programación para incluir un total de cuatro proyecciones, que se ofrecerán diariamente desde mañana hasta el viernes 11 de octubre, a partir de las 19.30 horas, en los cines Golem Alhóndiga de Azkuna Zentroa. La entrada es gratuita hasta agotar aforo, solo hay que recoger la invitación antes en taquilla.

Junto a "Vitoria 3 de marzo", el programa incluye las películas "What have we done to deserve this?" (Austria, 2018), "Stitches" (coproducción de varios países de la ex-Yugoeslavia, 2019) y "Slam" (coproducción Australia-Francia, 2018).

Las cuatro películas sirven como prólogo a la X edición de Zinexit Muestra de Cine y Derechos Humanos, que este año se celebrará entre los días 25 al 29 de noviembre. Tanto la Muestra como su prólogo reivindican el cine como herramienta educativa y socializadora, capaz de propiciar el debate desde el respeto a la diferencia, y también de promover una cultura de paz en la sociedad vasca. Como novedad en esta edición, Zinexit está presente en las redes sociales a través de cuentas en Facebook.