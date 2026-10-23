Will Hoge actúa en directo este viernes en Bilbao dentro de la gira de presentación de su último disco 'Sweet Misery'

Will Hoge en directo - MUSKERRA-HEART OF GOLD

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El músico estadounidense Will Hoge actúa este viernes en Bilbao dentro de la gira de diez conciertos que va a ofrecer en España para presentar en directo su decimoquinto álbum de estudio, 'Sweet Misery' (2025), un disco donde retoma el rock de guitarras eléctricas y poderosos estribillos con el que vuelve a una de las vertientes más enérgicas de su repertorio.

El concierto en la capital vizcaína, donde ya actuó en 2018, tendrá lugar a partir de las 21.00 horas en la sala Azkena del centro de la Villa y las entradas están a la venta al precio de 25 euros.

Según ha informado Muskerra, la promotora del concierto bilbaíno, el músico, natural de Nashville, regresa a los directos respaldado por los músicos que integran su 'Rock and Roll Band', con una gira que se inició el 15 de octubre en Valencia y que, tras pasar por Madrid, Segovia, Nerja, Sevilla, Barcelona, y este viernes por Bilbao, concluirá este fin de semana con sendos conciertos en Palma de Mallorca (sábado) y Liérganes (Cantabria), el domingo, donde cierra tour.

Según han destacado desde Muskerra, "el nombre de la banda no es un detalle menor: en el momento actual de su carrera, volver a tocar rock and roll con un grupo detrás tiene bastante que ver con las decisiones que dieron forma a su último trabajo".

Su más reciente álbum surgió después de que Hoge decidiera regresar a sus dos primeros discos, 'Carousel' y 'Blackbird On A Lonely Wire', dos títulos fundamentales de su catálogo, publicados en 2001 y 2003, a los que ha vuelto para grabarlos de nuevo.

Tal y como recuerda el músico, aquella mirada hacia sus propias canciones terminó despertando justo la necesidad contraria: "Dejar de revisar el pasado y meterse en un estudio con músicos, guitarras eléctricas y material nuevo".

El resultado fue su decimoquinto álbum, 'Sweet Misery', publicado el año pasado y construido alrededor de una idea aparentemente sencilla que él mismo resumió sin demasiados rodeos: "Buenas historias, grandes estribillos y canciones a escuchar a todo volumen", en lo que, han subrayado desde Muskerra, "no suponía tanto una vuelta a una etapa concreta como una recuperación del placer de tocar con una banda y dejar que el rock and roll volviese a ocupar espacio".

Ese impulso encaja con una carrera que nunca ha terminado de responder cómodamente a una sola etiqueta aunque se mueve en los terrenos de la etiqueta 'americana' con un pie en la sonoridad de Neil Young, Bruce Springsteen, Tom Petty o John Mellencamp.

En todo caso, aunque pueda vincularse al sonido 'americana', desde la promotora han incidido en que "Hoge empezó a mezclar rock, country, folk y música de raíces estadounidense mucho antes de que esa etiqueta se convirtiese en una categoría reconocible".

Hoge inició su trayectoria junto al ex colíder y guitarrista de Georgia Satellites, Dan Baird, con el que ha colaborado y quien ha producido algunos de sus trabajos.

El regreso al rock de guitarras que ha supuesto su último disco ha llegado tras transitar el músico una etapa más acústica e intimista, cuando a partir de 2012 decidió dejarlo todo y volver a sus orígenes.

Vista en su conjunto, en su trayectoria discográfica, Will Hoge mezcla elementos del lado más vintage del country, folk literario y rock heartland y evidencia ser un músico extremadamente prolífico que, además de publicar sus propios discos, compone otras muchas canciones escritas para otros intérpretes.