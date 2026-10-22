WOP lanzará de nuevo el domingo 30.000 biopatos a la ría de Bilbao contra las enfermedades neurodegenerativas

Presentación de la Estropatada WOP - WOP

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación The Walk On Project lanzará de nuevo este próximo domingo 30.000 biopatos desde el puente Euskalduna a la ría de Bilbao, para sensibilizar a favor de la ciencia y la investigación contra las enfermedades neurodegenerativas con eventos especiales y de trascendencia internacional.

En rueda de prensa en Bilbao, han presentado la octava edición del WOP Challenge Bilbao-Bizkaia (wopchallenge.com), que va a establecer más récords; y la XIV Estropatada WOP (estropatada.com), que será una vez más muy participativa en la explanada del Itsasmuseum. Son actos que la Fundación afronta "con ilusión" y que se celebrarán este próximo fin de semana del 24 y 25 de octubre.

Todo ello, con el foco puesto en las enfermedades neurodegenerativas a través de eventos de gran impacto en el mundo del deporte, la cultura, la medicina y los valores. Así, WOP Challenge Bilbao-Bizkaia continúa su camino de convertirse en un evento deportivo a relevos por equipos "de referencia internacional". Este año contará con 161 equipos inscritos y más de 1.500 participantes de doce países y de 25 provincias del Estado (35% mujeres y 65% hombres).

WOP Challenge recorre algunos de los lugares más bellos de Bizkaia y, al atravesar 36 municipios, supone una oportunidad de turismo activo tanto para quienes participan como para sus muchos acompañantes.

Se celebra este año la octava edición, que cuenta con sus modalidades de running-trail (full --226 kilómetros con salida y meta en la explanada de Itsasmuseum el sábado a las 16.30 horas-- y 1day y walk --57 kilómetros con salida desde el mismo lugar el domingo a las 8.00 horas--), todas ellas a relevos por equipos en las que "se vive una experiencia que trasciende de lo deportivo para convertirse en una aventura y un reto".

"Desde que empezamos con este desafío, con un trabajo intenso desde que finaliza cada edición, buscamos que quien participe viva una experiencia única y de gran impacto positivo e incidimos mucho en la seguridad de un evento que tiene complejidad organizativa y gran despliegue de medios", ha afirmado Mikel Renteria, director de WOP.

La atención del WOP Challenge Bilbao-Bizkaia es total con un centro de control permanente, geolocalización y seguimiento en vivo de cada participante. "La prueba, de un potencial enorme, supone un impacto turístico y de marca de territorio. Se ha convertido en un motor económico local, con el fondo de sensibilización a favor de la ciencia y la investigación contra las enfermedades neurodegenerativas", ha manifestado Renteria.

La salida y la meta de los corredores será en el Itsasmuseum, en cuya explanada los participantes y acompañantes podrán vivir el domingo 25 de octubre una jornada completa de fiesta al coincidir con la Estropatada.

ESTROPATADA

Un año más, la Estropatada es uno de los eventos más esperados y singulares de cuantos se celebran en Bilbao, al congregar a miles de personas. Esta carrera se realiza en la Ría de Bilbao, con el espectacular lanzamiento de 30.000 biopatos desde el puente Euskalduna (12.30 horas).

Se desarrolla desde hace unos años con los citados biopatos (fabricados con material de origen vegetal), y se ha convertido en una cita tradicional que despunta en el calendario de actos en la Villa.

"La Estropatada pertenece al imaginario colectivo de nuestro entorno. Son muchas las familias que han vivido cada año esta cita desde su nacimiento. Es una fuente de recuerdos y anécdotas y nos emocionan las vivencias que nos transmiten", ha dicho Renteria.

"Así, volverá a ser el mejor plan con sorpresas, música, actuaciones, gastronomía, juegos para los más pequeños, puestos de venta, el concurso de Wopatones (empresas) y la propia Estropatada (la carrera de patos)", ha agregado.

Para participar en la Estropatada tan sólo se tiene que comprar un ticket que cuesta 5 euros en la web estropatada.com, en los Asuaberri de Bizkaia, en hipermercados de Eroski, en El Corte Inglés de Bilbao, en el Centro Comercial Zubiarte y en Eztiki Golosinas.

El día del evento se lanzarán los biopatos con un chip geolocalizador. Desde la web se podrá ver en tiempo real en qué posición van los biopatos. Los primeros en entrar en la línea de meta se llevarán grandes premios (uso de un Toyota Corolla durante un año, o cheques por valor de 500, 400 y 300 euros, entre otros premios como entradas para Bilboats y cesta de productos de proximidad).

Todos los tickets tienen premio ya que, tras la carrera, si el biopato no ha sido de los primeros en llegar a la meta, se puede canjear el ticket por pulseras de edición especial Estropatada o por un descuento para disfrutar en la tienda WOP. Este año ya no será posible canjearlos por patos.

Desde 2021, cuando se lanzaron los biopatos, fabricados con materiales de origen vegetal, WOP ha seguido avanzando en su compromiso con el medioambiente. Por eso, se dejaron de fabricar los antiguos wopatos y se apostó por alternativas más sostenibles.