WOP Project recuperará para su novena "Estropatada" los patos de goma, fabricados con bioplásticos vegetales sostenibles

La edición tendrá lugar el domingo 3 de octubre en aguas de la Ría y los patos serán elaborados con un material biodegradable

BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

The Walk On Project (WOP) recuperará este año para su novena 'estropatada' benéfica la suelta de patos de goma en la Ría, elemento eliminado en 2019 por su carácter contaminante y fabricados a partir de ahora con bioplásticos vegetales sostenibles. Esta edición, que tendrá lugar el domingo 3 de octubre, recupera el icónico juguete gracias a una investigación internacional de tres entidades vascas, Gaiker, Rotobasque y Urlaplast.

El retorno de los icónicos patos de WOP ha sido desvelado este viernes durante la presentación de la edición, que ha tenido lugar en el Museo Marítimo Vasco-Itsasmuseum, con la presencia del director de WOP, Mikel Renteria; la concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun; el director del Itsasmuseum, Jon Ruigomez; el director de Innovación de Rotobasque, Daniel Velasco, y representantes de empresas y organizaciones patrocinadoras.

Renteria ha explicado que para recuperar los patos de goma, WOP realizará "una fuerte inversión para que los materiales utilizados en la fabricación de los patos sean bioplásticos de origen vegetal".

Se fabricarán en un molde específico diseñado para los patos WOP y volverán a ser lanzados al agua el domingo 3 de octubre, desde el puente Euskalduna, en el recorrido habitual por la Ría, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de terapias para enfermedades neurodegenerativas, como la que padece el hijo del propio Renteria.

Renteria ha recordado también que, si ya el primero de los patos de la Estropatada de 2013 resultó fruto de un proyecto de I+D ahora, de nuevo, "la recuperación de los patitos vuelve a ser posible gracias a la investigación internacional de la mano de varias organizaciones vascas con un largo recorrido de I+D en materiales alternativos a los plásticos tradicionales, como son Rotobasque, Urlaplast y Gaiker", ha señalado.

En este sentido, ha remarcado que el pato "era un elemento fundamental" de su iniciativa y, desde el momento de la renuncia, hace dos años, "comenzamos un camino en la búsqueda de las posibilidades sostenibles de volver a los patos, nuestro elemento significativo".

Ahora, y desde "lo local" han conseguido desarrollar un nuevo modelo a partir de la investigación de tres empresas vascas y que es resultado de un proyecto de investigación de tres años", tras los cuales, "han conseguido un material biodegradable que puede ser inyectado y rotomoldeado", ha explicado el fundador de WOP.

INVERSIÓN IMPORTANTE

Mikel Renteria ha señalado que el nuevo modelo de pato sostenible "es un gesto en el camino de adaptarnos y conseguir como sociedad eliminar los plásticos tradicionales por otros materiales más sostenibles, que va a suponer una inversión importante para nosotros, pero estamos muy ilusionados porque vuelven los patos y de esta manera sostenible".

De esta forma, se hará un molde de pato, a partir del cual, serán fabricados los primeros para esta Estropatada. Se trata, ha añadido, de la primera experiencia "a nivel mundial de los famosos patitos de bañera con material de origen vegetal y no exotóxicos. Además, volverán a recogerlos, como todos los patos de las anteriores Estropatadas", ha subrayado Renteria.

En 2019, la Fundación organizadora de la Estropatada decidió la eliminación de los patos de plástico de la carrera y su sustitución por piñas de pino como elemento biodegradable, con lo que se eliminaban los patos de plástico como elemento central del evento Estropatada.

Entonces, Renteria explicó la decisión como "la necesidad de acelerar la puesta en marcha de acciones en la lucha contra los plásticos", sensibilizados y comprometidos con los aspectos medioambientales desde la creación en el año 2013 de la Estropatada, lo cual ha supuesto "un camino de acciones enfocadas a la reutilización y el aseguramiento de la no contaminación del entorno natural de nuestros eventos".

Aquella decisión se tomó desde el compromiso medioambiental de la Estropatada, con los plásticos en entornos naturales y, especialmente, en el entorno marino. Aunque WOP recogía todos los patos en cada uno de los lanzamientos, generaba una imagen atemporal y contracultural al lanzar un plástico al río. "Fue una renuncia que debíamos hacer y que trajo consigo un sacrificio económico por la inversión que habíamos hecho en patos, ya que había más de 1.000 diferentes" ha recordado.

PROYECTO EUROPEO

Ahora, para su regreso en 2021, los nuevos patos se fabricarán con materiales que permiten su durabilidad y que están certificados como compostables en planta de compostaje. Su desarrollo forma parte del proyecto Susgear, una investigación que logró con éxito, desarrollar nuevos productos y procesos para el sector pesquero realizados con materiales innovadores biobasados y/o biodegradables. Los materiales debían poder procesarse, fundamentalmente, mediante moldeo por inyección y rotomoldeo.

Asimismo, los patos se procesarán en moldes específicos, diseñados para los patos WOP, y se desarrollarán con el mínimo espesor posible, lo que los hará más sostenibles debido al menor consumo de material en su fabricación, al mismo tiempo que potenciará al máximo la velocidad de su desintegración futura.

Los materiales utilizados para la fabricación de los patos serán bioplásticos de origen vegetal y compostables (no ecotóxicos) "que han sido adaptados para poder ser aplicados en nuestros procesos industriales de inyección y rotomoldeo para el desarrollo de productos con esas características y con durabilidad", han declarado los representantes de Rotobasque y Urlaplast.

WOP ha encargado la fabricación de moldes específicos para la fabricación de sus patos de carrera. "Los patos no serán perfectos en ninguno de sus aspectos. Serán amarillos, pero su rugosidad será mayor, no serán flexibles y se notará que son resultado de un proceso de I+D candente en este momento y se desarrollarán con materiales de procedencia vegetal y no tóxicos para el medio ambiente", ha indicado Renteria.

También ha significado que, a pesar de que "nuestra misión es la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas, los aspectos medioambientales son transversales a nuestros procesos y eventos, que se desarrollan en el entorno natural". Por ello, la Estropatada 2021 será "un pequeño paso en ese camino para nosotros; un paso imperfecto, pero un paso con el que estamos comprometidos y emocionados", ha explicado Renteria.

Los tickets para participar en la Estropatada 2021 ya están a la venta desde la web oficial: www.wopato.com. Además, todos los viernes y sábados, WOP sale a la calle con su tradicional stand en el centro de Bilbao.

WOP destina el beneficio de toda su actividad (estropatada, conciertos, pruebas deportivas, festivales o venta de productos) a la investigación de terapias para enfermedades neurodegenerativas. Hasta la fecha se han destinado más de 400.000 euros dedicados a la lucha de enfermedades neurodegenerativas con varios proyectos internacionales.