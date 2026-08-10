Abierto el plazo de inscripción para la Escuela de Talento que se celebrará en Navalmoral de la Mata

Archivo - Sesión de la Escuela de Talento promovida por la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, en colaboración con la Federación Española de Universidades Populares (FEUP), impulsa una nueva edición de la Escuela para el Desarrollo del Talento en la provincia de Cáceres, que este año tendrá como sede Navalmoral de la Mata. La iniciativa se desarrollará del 6 de octubre al 1 de diciembre y contará con 20 plazas.

La escuela ofrece un proceso formativo dirigido a personas interesadas en descubrir, desarrollar y poner en valor sus capacidades y talentos, proporcionándoles herramientas prácticas para transformar sus ideas en proyectos personales, profesionales o emprendedores.

Desde su puesta en marcha en 2024, la iniciativa ha trabajado con diferentes formatos adaptados a las necesidades del territorio, abordando competencias como la creatividad, la innovación, el emprendimiento, el liderazgo, la colaboración y el desarrollo de proyectos.

La inteligencia artificial tendrá un protagonismo especial en esta edición, ya que los participantes recibirán, de manera transversal durante todo el proceso, formación en inteligencia artificial aplicada a la identificación y puesta en valor del talento y al desarrollo de proyectos.

El objetivo es que puedan conocer y utilizar algunas de las herramientas de IA más relevantes, no solo durante la escuela, sino posteriormente en su actividad profesional y en su día a día, aprovechándolas para optimizar procesos, generar ideas, mejorar proyectos y potenciar sus propias capacidades.

La formación pretende responder así a algunos de los principales retos actuales del territorio, como la necesidad de fortalecer competencias transversales, mejorar la empleabilidad, avanzar en la transformación digital, impulsar el emprendimiento y favorecer la retención del talento en el medio rural, informa la diputación cacereña en nota de prensa.

Con esta iniciativa, tal como ha explicado la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, la Diputación de Cáceres refuerza su estrategia de atracción y retención del talento en el medio rural, dando continuidad a las políticas que está desarrollando en materia de reto demográfico para favorecer el desarrollo y la fijación de población en el territorio.

DE OCTUBRE A DICIEMBRE

La Escuela de Talento comenzará el 6 de octubre y finalizará el 1 de diciembre con un programa que tendrá modalidad semipresencial y combinará ocho talleres presenciales de periodicidad semanal, dos webinars y una sesión final de presentación de proyectos.

Los encuentros presenciales se desarrollarán los martes, en horario de 16,30 a 20,30 horas, en Navalmoral de la Mata. En total, el programa contempla 36 horas presenciales, 8 horas de formación online y 206 horas de atención tutorizada, permitiendo que cada participante avance en la identificación de sus capacidades y en la definición de un proyecto vinculado a alguno de sus talentos.

La nueva edición contará con 20 plazas y la participación será gratuita. Las personas participantes podrán optar además a una beca de 200 euros. Los proyectos desarrollados durante el proceso se presentarán en una gala final, en la que se reconocerá con un premio de 1.000 euros a la propuesta más destacada.

Hasta el momento, 40 personas han participado en las anteriores ediciones de la escuela y todas las que han completado el proceso han definido un proyecto basado en alguno de los talentos identificados mediante las dinámicas, ejercicios y herramientas trabajadas durante la formación. El objetivo no es necesariamente que estos proyectos se conviertan inmediatamente en iniciativas profesionales, sino facilitar que cada participante sea capaz de reconocer sus capacidades y explorar cómo aplicarlas de manera concreta.

La continuidad de la Escuela de Talento "pone de manifiesto la necesidad de generar espacios que permitan identificar, desarrollar y conectar el talento existente en la provincia, especialmente en un contexto marcado por la transformación digital, los retos de empleabilidad y emprendimiento y la necesidad de generar oportunidades en el medio rural", concluye la nota.