Aparecen los primeros hallazgos de víctimas de la represión franquista en las fosas del cementerio de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de exhumación de víctimas de la represión franquista que se han iniciado en el cementerio de Cáceres, con la financiación de la Diputación de Cáceres y el Gobierno de España, ha dado las primeras evidencias de hallazgos de restos humanos este pasado lunes.

Hacia las 17,30 horas se localizaron las primeras evidencias relacionados con restos de víctimas de la represión franquista inhumadas en fosas clandestinas en el cementerio de Cáceres, según informa la diputación cacereña.

Se trata del proyecto 'Exhumación de las fosas del Cementerio Nuestra Señora de la Montaña y estudio antropológico forense de los restos de víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en la ciudad de Cáceres', que está llevando a cabo el equipo del departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Los trabajos se iniciaron el pasado 5 de octubre, y después de dos semanas se empieza a corroborar lo registrado en la documentación localizada. En el denominado Cuartel 4 del antiguo Limbo se prevé localizar al menos 8 filas con fosas que albergan los restos de 153 víctimas de la represión franquista en la ciudad de Cáceres.

Hasta el momento se han localizado restos compatibles con sujetos masculinos jóvenes, que presentan lesiones compatibles con traumatismo por proyectil de arma de fuego en el cráneo.

La Asociación Memorial en el cementerio de Cáceres (Amececa), que ha promovido estas exhumaciones, y la Diputación de Cáceres han recibido esta noticia con "enorme satisfacción y emoción".

Ambas entidades consideran que "estos primeros hallazgos constituyen un paso histórico y transcendental en el largo camino iniciado en 2010 hacia la verdad, la justicia y la reparación que merecen las víctimas de la represión franquista en la ciudad de Cáceres y sus familias", informa la institución provincial.