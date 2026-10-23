La artista extremeña Beatriz Castela expone 'Error 422' en la Sala de Arte El Brocense de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista extremeña Beatriz Castela expone 'Error 422' en la Sala de Arte El Brocense de Cáceres donde se puede visitar esta muestra que invita a reflexionar --a través de la pintura, el dibujo, la escultura e instalaciones-- sobre los límites de la percepción en un mundo cada vez más tecnológico. Castela propone una reflexión sobre "cómo percibimos e interpretamos las imágenes, cómo construimos significados y hasta qué punto somos capaces de distinguir entre lo que vemos y los procesos que hay detrás de ello". Podrá visitarse hasta el 21 de noviembre con entrada libre.

El título de la muestra remite a un código informático que identifica una petición cuya estructura se reconoce, pero cuyo contenido no puede procesarse, una idea que la artista traslada al terreno de la percepción para cuestionar la manera de relacionarse con las imágenes en una sociedad en la que los lenguajes tecnológicos forman parte del imaginario visual.

"La exposición lleva por título 'Error 422' haciendo alusión a esos errores informáticos donde el sistema reconoce la información, pero no puede procesarla, por lo que he querido trabajar en cómo procesamos hoy las imágenes o cómo las entendemos en un universo tan tecnológico como al que nos estamos enfrentando", explica Beatriz Castela.

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha acompañado a la artista en la inauguración de la muestra en la que ha dicho que "mirar no siempre significa ver, y reconocer lo que tenemos delante no implica necesariamente comprenderlo".

"En un mundo en el que las imágenes nos rodean, circulan a toda velocidad y forman parte de un universo cada vez más tecnológico, detenerse a observar se convierte también en una forma de pensamiento crítico", ha dicho Gutiérrez.

Así ha invitado, a visitar la nueva exposición cuyas obras exploran las relaciones entre imagen e información, gesto y automatismo, percepción e interpretación, porque, como plantea la artista, la apariencia no siempre revela cómo se ha construido una imagen y, en ocasiones, aquello que parece generado por un algoritmo es fruto de un proceso manual.

Durante la inauguración, Esther Gutiérrez ha destacado el papel del arte como herramienta para fomentar el pensamiento crítico y ha animado a la ciudadanía a recorrer la exposición y dejarse interpelar por sus propuestas.

"Estoy totalmente convencida de que el arte fomenta el sentido crítico y, en momentos tan complicados, debemos pararnos más a observar y no solo mirar, pararnos a analizar, y esta exposición va a ayudar a ello".

Gutiérrez ha invitado a acercarse a la Sala El Brocense porque, "una vez que salgamos de aquí nos iremos con otras preguntas, a lo mejor no con respuestas, pero sí con preguntas que nos sacarán de nuestra zona de confort".

SOBRE LA AUTORA

La autora Beatriz Castela (Cáceres, 1985) es artista visual y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, donde ejerce como profesora del Grado en Bellas Artes e investigadora en el Instituto de Arte y Tecnología de la Animación ATA.

Su trabajo se centra en el análisis de la percepción y en las relaciones que se establecen entre la obra y el espectador.

A través de instalaciones, escultura, pintura, obra gráfica y nuevos medios, investiga cuestiones relacionadas con lo intangible, lo virtual y lo efímero, características de la sociedad actual.

Su obra ha podido verse en museos, centros de arte e instituciones nacionales e internacionales, entre ellos el Museo Vostell Malpartida, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), el Museo de Cáceres, el Centro del Carmen de Valencia y el Museo de Évora, en Portugal, así como en espacios culturales de Colombia, Cuba y Corea del Sur.

Entre sus exposiciones individuales más recientes figuran "Panorama", en Nexo990 (2024); "Automatismos", en el Museo Pérez Comendador-Leroux (2024) y la Sala Tragaluz (2023); y "Bit, bit, bit", en la Galería Fúcares (2020).

Su obra forma parte, además, de colecciones como las del MEIAC, el Museo de Cáceres, el Museo Pérez Comendador-Leroux y la propia Diputación de Cáceres.