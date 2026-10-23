As Borrallás vuelve a unir a Eljas y Foios para celebrar sus raíces y su historia compartida a ambos lados de La Raya

Foto de familia tras la presentación de la fiesta As Borrallás - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta de Interés Turístico Regional As Borralás se celebra el 31 de octubre con una jornada de convivencia transfronteriza, música tradicional, gastronomía y una ruta que recupera los antiguos caminos del contrabando, uniendo las localidades de Eljas, en Cáceres, y Foios, en Portugal.

La historia compartida entre pueblos, las tradiciones que pasan de generación en generación y los lazos que unen a las comunidades a ambos lados de La Raya volverán a ser protagonistas en esta Festa d'as Castañas, que celebra el hermanamiento entre la localidad cacereña y el citado municipio portugués.

El diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos de la Diputación de Cáceres, Javier Díaz Cieza, ha presentado este evento junto al alcalde de Eljas, Antonio Bellanco, destacando el valor de una fiesta que mantiene vivas las raíces culturales de la Sierra de Gata y refuerza la convivencia entre los pueblos de ambos lados de la frontera.

Díaz Cieza ha subrayado que As Borrallás permite recordar "la historia de los antiguos contrabandistas, cuyo intercambio de productos entre localidades rayanas fue durante décadas una forma de subsistencia para muchas familias, y es importante que no se pierdan nuestras raíces y nuestra memoria".

En este sentido, el diputado ha felicitado al Ayuntamiento de Eljas por mantener viva esta celebración y ha reiterado el apoyo de la Diputación de Cáceres a iniciativas que contribuyen a preservar la identidad de los municipios y a generar oportunidades desde el territorio.

RUTA DEL CONTRABANDO

La programación del 31 de octubre volverá a poner en valor los vínculos históricos y culturales entre Eljas y Foios, recuperando el espíritu de aquellos intercambios que se realizaban a través de la frontera.

Así, uno de los momentos destacados será la ruta transfronteriza de los antiguos contrabandistas entre Foios y Eljas, un recorrido que evoca los caminos utilizados durante años para transportar café y otros productos de un lado a otro de la Raya.

La jornada incluirá también actuaciones de grupos folclóricos españoles y portugueses, que llevarán la música y los bailes tradicionales a las calles, así como la tradicional ofrenda floral en el parque del Contrabandista, en homenaje a quienes protagonizaron aquella historia de intercambio y supervivencia.

La gastronomía tendrá, un año más, un papel fundamental en la celebración, con la degustación de productos tradicionales como castañas asadas, miel, vino, aceitunas y la típica bebida portuguesa conocida como yurpiga, entre otras propuestas.

El alcalde de Eljas ha destacado que esta fiesta es el reflejo de una relación entre ambos municipios, "un intercambio con el pueblo vecino de Foios que viene de los tiempos del contrabando, que era un contrabando de subsistencia y consistía en traer y llevar café y productos de ambos lados de La Raya".

"Ahora esa actividad prácticamente ya no existe, pero nosotros seguimos manteniendo la relación con Foios y por eso continuamos celebrando As Borrallás", ha indicado Bellanco, que ha destacado también el significado de la ofrenda floral al contrabandista, una tradición con la que cada año se recuerda a los antepasados que contribuyeron a construir los vínculos que hoy mantienen ambas localidades.

"Todos los años depositamos una corona de laurel en el parque del Contrabandista, dedicada a nuestros antepasados, que son quienes han hecho posible la convivencia que tenemos en estos momentos", ha señalado.

DEFENSA DE A FALA

La edición de este año tendrá, además, un componente especialmente emotivo con el nombramiento de Félix Severino López Fernández como hijo predilecto de Eljas, en reconocimiento a su trayectoria como maestro, su labor como concejal de Cultura y su compromiso con la conservación de A Fala, una de las principales señas de identidad cultural de la localidad.

El alcalde de Eljas ha destacado la importancia de este reconocimiento a una persona que ha trabajado por preservar el patrimonio lingüístico del municipio y contribuir a que siga vivo entre las nuevas generaciones.

"Fue uno de los impulsores de la conservación de A Fala, que es lo que más nos representa, junto con Valverde del Fresno, nuestra joya, una lengua que hablamos desde tiempo inmemorial y que seguiremos hablando mientras podamos hacerlo".

As Borrallás se consolida así como algo más que una fiesta gastronómica, ha apunado el Díaz Cieza, "es un encuentro entre pueblos hermanos, una celebración de la memoria colectiva y una muestra de cómo la cultura, las tradiciones y la cooperación transfronteriza contribuyen a mantener vivos los municipios rurales, y ahí estaremos siempre la Diputación de Cáceres".