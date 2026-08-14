El bombero Juan Pastor, la deportista Loida Zabala, el cocinero José Manuel Galán y Felipe del Campo, Tencas de Oro

Foto de familia tras la presentación de las Tencas de Oro 2026 - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El bombero Juan Pastor Trenado --una de las personas que puso en marcha el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres hace 40 años--, la deportista paralímpica Loida Zabala, el cocinero recientemente fallecido José Manuel Galán, y el periodista deportivo Felipe del Campo, son los reconocidos este año con las Tencas de Oro en el marco de la Fiesta de la Tenca, que se celebra el 22 de agosto en la localidad cacereña de Mata de Alcántara.

Los galardones se entregarán el viernes, 21 de agosto, en el acto institucional que dará el pistoletazo de salida a este evento, declarado Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, que celebra ya su trigésimo octava edición.

En esta ocasión, se han adquirido más de 450 kilos de tencas, el pez de agua dulce que es una de las señas de identidad de la comarca, y se reivindica, por parte del territorio, el control de especies como el cormorán o el pez chino, que están poniendo en peligro a la tenca.

Así, la Tenca de Oro es un reconocimiento por parte de la Mancomunidad Tajo-Salor a aquellas personas o colectivos que hayan destacado por su trabajo en favor de la cultura, la gastronomía, el turismo, el deporte o los servicios sociales.

En esta ocasión, han recaído en la que fuera una de las personas que puso en pie el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres, Juan Pastor Trenado, jubilado este año; en la deportista paralímpica Loida Zabala Ollero, como ejemplo de superación personal y profesional; el periodista deportivo Felipe del Campo, con orígenes familiares en la comarca de Tajo-Salor, concretamente en Brozas, y la Tenca de Oro 'in memoriam' al cocinero José Manuel Galán, recientemente fallecido.

Los nombres se han dado a conocer este viernes en una rueda de prensa en la que ha participado el vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres, Fernando García Nicolás, que ha acompañado al presidente de la Mancomunidad Tajo-Salor, Carlos Caro; al presidente del Grupo de Acción Local TAGUS, José Flores; al alcalde del municipio anfitrión de este año, Mata de Alcántara, Luis Amado, y a la directora del Cemart, Amparo Jiménez, acompañados todo ellos por otros alcaldes y alcaldesas de la comarca.

En su intervención, Fernando García Nicolás ha destacado la dimensión turística y económica que tiene la Fiesta de la Tenca, "que permite mostrar nuestros pueblos, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio, nuestra forma de entender la convivencia". "Por eso debemos seguir cuidando y potenciando una fiesta que nació hace más de dos décadas y que hoy sigue siendo capaz de reunirnos, de generar actividad económica y de proyectar el nombre de Tajo-Salor mucho más allá de nuestras fronteras", ha resaltado.

Una nueva edición que acogerá, además de la tradicional entrega de premios, el Concurso de Pesca, en el embalse de La Laguna; la llamada 'GastroTenca', elaboración en vivo de tapas y degustación posterior, en la Plaza de España, para lo que se han adquirido este año más de 500 kilos de tencas.

También se celebrará el Concurso Gastronómico, con la tenca como ingrediente principal; talleres y juegos infantiles, música y pasacalles, entre otras actividades, o la actividad 'Entre tencas y lluvia de estrellas', en la ermita de San Lorenzo, aprovechando las fechas de observación de estrellas fugaces.

Se trata de una nueva actividad que ha destacado el alcalde de Mata de Alcántara, y que se va a celebrar "en un paraje envidiable, en plena dehesa boyal de Mata de Alcántara, un recinto turístico creado hace ya unos años, desde donde podremos visualizar las estrellas, conjugando tierra y aire, agua y cielo, además de la degustación de nuestras tencas".

El presidente de Tagus, también alcalde de Villa del Rey, ha recordado que las tencas que se podrán desgutar son suministradas, una parte por Acuicultura de la Junta de Extremadura, pero otras proceden de la charca de la localidad. "Es un orgullo para mí decir que el pueblo más pequeño suministra este año las tencas de la comarca", ha manifestado.

La rueda de prensa ha tenido también un carácter reivindicativo por parte de los territorios. Tanto el presidente de Tagus como el de la mancomunidad han trasladado la preocupación de los pueblos, de sus vecinos y vecinas y de las asociaciones de pescadores por el peligro que corre la tenca ante la amenaza de especies invasoras como el pez chino o el cormorán.

"Año tras año venimos trasladando esta preocupación --ha indicado Carlos Caro--, antes era solo el cormorán, pero ahora, recientemente, también amenaza el pez chino, por lo que pedimos a la administración que intervenga porque corre peligro un pez muy nuestro desde tiempo inmemorial".

De hecho, se dice que la tenca fue bocado de emperadores, ya que Carlos V "quedó fascinado con este manjar". "Así que pedimos que se tomen cartas en el asunto y hagan posible su supervivencia, que las especies invasoras sean erradicadas o, al menos, controladas", ha concluido.