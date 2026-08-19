Bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres intervienen en dos incendios en Montehermoso. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación Provincial de Cáceres han intervenido en las últimas horas en dos actuaciones en la localidad de Montehermoso.

Por un lado, en la tarde de ayer, dotaciones de bomberos de Plasencia y Cáceres intervinieron en la extinción de un incendio en una nave agrícola, con afectación a la citada edificación y carretera/caminos aledaños.

Y en la misma localidad, otra dotación de bomberos de la institución provincial ha dado apoyo protegiendo la residencia de mayores de Los Molinos en el incendio forestal nivel 1 iniciado alrededor de las 02,30 horas de la madrugada. En este momento, ya no se encuentran efectivos del Sepei en el municipio, según informa la diputación cacereña.