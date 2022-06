Catorce localidades cacereñas podrán volver a ver las televisiones públicas por el cambio de los centros emisores

CÁCERES, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 localidades del norte de la provincia de Cáceres podrán volver a sintonizar tanto Canal Extremadura TV como las desconexiones territoriales de TVE, y verán sin interferencias la programación de ambas cadenas públicas después de diez años de problemas.

Actualmente, Canal Extremadura está ya emitiendo en pruebas y TVE lo hará próximamente, de modo que los 14.500 habitantes de los municipios afectados podrán sintonizar cualquiera de las dos cadenas sin problema alguno. Los municipios son Garvín de la Jara, Villar del Pedroso, Carrascalejo, Peraleda de San Román, Rosalejo, Talayuela, Madrigal de la Vera, Valverde de la Vera, Berrocalejo, El Gordo, Peraleda de la Mata, Bohonal de Ibor, Mesas de Ibor y Serrejón.

Esto es posible por la intermediación de la Diputación de Cáceres que, junto a los directores de las televisiones y de la compañía de telecomunicaciones Cellnex, ha conseguido la autorización de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para que los centros emisores puedan cambiar de ubicación, y pasar de Jaraíz de la Vera al lugar en el que estaban con anterioridad, concretamente a Navamorcuende, en Toledo.

El diputado de Innovación y Provincia Digital, Santos Jorna, acompañado del director de Canal Extremadura, Dámaso Castellote; de RTVE Extremadura, Francisco Javier Sánchez, y del responsable de Cellnex en Extremadura, Pedro Félix Ramos, han explicado esta operación este miércoles en una rueda de prensa.

"Tras varias reuniones lo hemos conseguido, porque expusimos claramente el grave, discriminatorio e injusto problema que sufrían estos catorce municipios y la solución no podía pasar por que los ciudadanos costeasen las importantes cantidades que supondría cambiar de antenas, sino que la solución era que se permitiera nuevamente a Canal Extremadura y TVE emitir desde el centro desde el que lo habían hecho anteriormente", ha incidido Jorna.

Al diputado le han acompañado también los alcaldes de Peraleda de San Román, Pedro Estrella, y de Garvín de la Jara, Longino León, dos de los municipios que podrán volver a recibir correctamente las emisiones, dos localidades con 280 y 105 habitantes, respectivamente. "Esto nos tiene que reforzar en nuestra idea de que todos los habitantes tienen los mismos derechos, vivan donde vivan", ha incidido Jorna. Por su parte, los alcaldes han manifestado su satisfacción y agradecimiento "por conseguir algo que veníamos reclamando".

LA HISTORIA DEL PROBLEMA

Cabe recordaar que en 2010 se pasó de la televisión analógica a la digital, momento en el que se produjo un cambio en el punto desde el que se emitían estas dos cadenas. La señal televisiva de esta zona estaba cubierta íntegramente -regionales y nacionales- por un centro emisor situado en Navamorcuende, una localidad toledana del Valle del Tiétar.

Con la llegada de la TDT se decide desde el ministerio que las televisiones regionales deben tener su centro emisor dentro de su comunidad autónoma y no fuera de ella, por lo que las regionales se trasladaron al interior, a Jaraíz de la Vera, al Cerro de las Cabezas.

Durante los primeros cinco años se pudo hacer sin problema alguno, pero la situación se complica en 2015 cuando empieza a funcionar el primer dividendo digital.

"Se actualizan los canales -ha explicado Santos Jorna-, Canal Extremadura, que emitía desde el canal 61, pasa al canal 46, pero en ese canal 46 desde Navamorcuende emiten otras cadenas de Castilla-La Mancha, que interfieren de forma directa en los programas recibidos".

Esta situación hace que en ocasiones se pueda ver, en otras no y en algunos casos se solapen unas programaciones con otras, aunque según ha puntualizado el diputado, "no todos tienen las mismas dificultades", porque "hay personas a quienes les va y les viene la emisión, otras que pueden estar viendo bien Canal Extremadura y en un momento dado se les mete Castilla-La Mancha y hogares donde no se ve nunca".

"Vamos a seguir luchando para que no haya pueblos de primera y pueblos de segunda por el hecho de tener más o menos habitantes; desde la Diputación venimos trabajando para ello en todos los sentidos y seguiremos haciéndolo para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan los mismos derechos", ha concluido Jorna.