El Complejo Cultural San Francisco en Cáceres concluye las obras de accesibilidad con una inversión de 884.000 euros

El Complejo Cultural San Francisco en Cáceres concluye las obras de accesibilidad - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Cultural San Francisco de la Diputación de Cáceres abre una nueva etapa con unas instalaciones mejoradas que garantiza la accesibilidad y amplían las posibilidades de uso de este espacio de referencia cultural de la ciudad.

La intervención en todo el recinto, realizada respetando los valores históricos y arquitectónicos del conjunto, ha logrado adaptar el edificio a la normativa vigente en materia de accesibilidad universal, garantizar la seguridad en el acceso y recuperar un amplio espacio público exterior frente a la entrada principal que podrá acoger actividades culturales y otros usos al aire libre.

Las obras han contado con una inversión de 884.000 euros, según ha informado el vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Fernando García Nicolás y han sido recientemente recepcionadas.

Los trabajos se iniciaron en agosto de 2025 y han tenido como resultados finales una mejor conexión peatonal desde la vía pública y aparcamientos, generando una plaza amplia frente al acceso principal y un espacio de esparcimiento con la colocación de bancos y elementos de iluminación potentes que permitirán el desarrollo de actividades al aire libre.

En la zona exterior del complejo, las obras han consistido en la adecuación de un espacio peatonal frente a la entrada principal, mediante la modificación de los niveles del terreno y la adaptación de las pendientes para mejorar la conexión con la vía pública y el área de aparcamiento.

Estas soluciones se han ajustado a las características constructivas del edificio, manteniendo las condiciones de accesibilidad previstas y garantizando una transición adecuada entre los distintos espacios. También se han instalado bolardos de protección en los puntos de con las áreas de circulación de vehículos para garantizar la seguridad y la continuidad de los recorridos peatonales exteriores.

Esta intervención ha sido en todo momento respetuosa con el medioambiente, incrementando los espacios ajardinados e incluyendo un xerojardín, con plantas ornamentales y bajo consumo de agua.

En el acceso principal, situado en la antigua capilla de los Sánchez-Paredes, se ha salvado el desnivel entre el exterior y el interior del edificio con una rampa de acceso, aumentando su longitud y manteniendo su pendiente, y se han ajustado los niveles de las zonas de paso. Estos cambios permiten conservar las condiciones de accesibilidad y mejorar la organización del espacio próximo a la entrada.

Ya en el interior, se ha intervenido en los recorridos generales de la planta baja, especialmente en el vestíbulo de entrada y en las conexiones entre el claustro gótico y el claustro renacentista, con el fin de facilitar la circulación y mejorar la continuidad de los itinerarios accesibles.

En la conexión entre ambos claustros, los trabajos han contemplado la sustitución de la escalera y de la plataforma elevadora existentes por una rampa que favorece el tránsito de todas las personas usuarias.

De esta forma, la planta baja puede ahora recorrerse sin ayuda y de manera autónoma por todas las personas, con lo que la circulación y conexión entre claustros es totalmente fluida.

Precisamente una de las principales anomalías detectadas, además de las barreras arquitectónicas, era la existencia de soluciones de accesibilidad anticuadas, que requerían en todo caso la intervención de terceras personas.

EDIFICIO HISTÓRICO

Durante el desarrollo de las obras, las excavaciones pusieron de manifiesto características y condiciones de las cimentaciones y de las instalaciones existentes que no se conocían previamente. Esto obligó a ajustar cotas y soluciones constructivas, así como intervenir en las redes de abastecimiento y distribución de servicios del edificio, renovando conducciones de abastecimiento de agua y desviando instalaciones que interferían con las nuevas rasantes.

Cabe recordar que la última reforma de calado en el edificio y su entorno se produjo en la década de los 80 del siglo pasado, momento en el que se elevaron las cotas del exterior del complejo.

Igualmente, en el proceso afloraron hallazgos arqueológicos en la zona de conserjería por lo que el proyecto tuvo que modificarse las características del pavimento, reduciendo los espesores de ejecución y empleando una solución de acabado que permite la conservación de los restos encontrados.

Por último, al levantar el pavimento de granito de la galería oeste del claustro gótico, se comprobó que numerosas piezas presentaban un avanzado estado de deterioro que impedía su reutilización. Por ello, se optó por sustituirlas por un pavimento de granito equivalente al empleado en el resto de los espacios intervenidos, favoreciendo la continuidad y la uniformidad del conjunto, informa la diputación cacereña en nota de prensa.