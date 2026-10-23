Coria reúne a expertos de España y Portugal para impulsar la economía social y la innovación agroalimentaria - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CORIA (CÁCERES), 23 (EUROPA PRESS)

La diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García, ha participado este viernes, junto a la alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, en el acto de bienvenida de la Jornada Técnica 'Innovación y Cooperación para Impulsar el Ecosistema Agrosocial Transfronterizo', actividad enmarcada en el programa de 'Tentaciones de Cáceres. Mercado Sostenible', que está teniendo lugar en Coria del 23 al 25 octubre.

Esta iniciativa se integra en el proyecto Agrosocial, aprobado dentro de la cuarta convocatoria del programa Poctep (Interreg VI A España-Portugal) y está cofinanciado en un 75% por la Unión Europea (Feder).

La jornada ha reunido a una cincuentena de profesionales, expertos y representantes del cooperativismo agroalimentario de España y Portugal con un objetivo: analizar el papel clave de la economía social para responder a los grandes desafíos del mundo rural, como la lucha contra la despoblación, la transición digital, la sostenibilidad y el relevo generacional.

En su intervención, la diputada ha destacado la economía social como motor frente al reto demográfico señalando el peso estratégico del sector agroalimentario y de la economía social en la región. "En Extremadura contamos con más de 2.500 empresas de economía social que emplean a más de 25.000 trabajadores.

Estos datos ponen de relieve la necesidad de seguir trabajando para darles el valor que merecen. Son empresas con un profundo arraigo en el territorio, como ya demostraron en la época de la pandemia. Son las empresas que se quedan, representando un capital humano fundamental para nuestro medio rural", ha afirmado la diputada.

RELEVO GENERACIONAL Y LIDERAZGO FEMENINO

Durante la sesión de la mañana se han abordado cuestiones como los desafíos de sostenibilidad y digitalización del sector, la mujer en la economía social agroalimentaria y la economía social ante el reto demográfico.

Para ello, se ha contado con las ponencias de Carmen Moreno, directora de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, António Cláudio Heitor, responsable del Departamento de Sostenibilidad e Innovación de Confagri (Confederación Nacional de las Cooperativas Agrícolas y del Crédito Agrícola de Portugal y el César Díaz, responsable de I+D+i en Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.

Igualmente, se han compartido soluciones innovadoras y buenas prácticas de economía social en el sector agroalimentario como la aplicación de la tecnología NIRS en la producción agroalimentaria o nuevos modelos organizativos para favorecer el relevo generacional. Durante la tarde continuará la programación con sesiones centradas en nuevas tecnologías aplicadas al sector, el impulso del liderazgo femenino en la economía social y experiencias exitorsa en agroturismo como una oportunidad real de diversificación económica para los municipios rurales.

La jornada finalizará con una visita guiada al conjunto histórico de Coria, dinamizando el patrimonio cultural local como ejemplo de las oportunidades de desarrollo que ofrece el territorio.

Cabe recordar que este sábado 24 y el domingo 25 se desarrollarán las actividades centrales de la primera edición de 'Tentaciones de Cáceres. Mercado Sostenible', que convertirá a Coria en un gran punto de encuentro para la gastronomía, la tradición y la sostenibilidad.

A partir de las 10,00 horas abrirá sus puertas el mercado, que reunirá a 37 empresas extremeñas productoras de venta directa y 8 entidades/empresas expositoras distribuidas por emblemáticas puntos casco histórico de Coria como la Plaza de la Catedral, Plaza de España Plaza de la Cava.

El Espacio GastroCáceres se situará en la Plaza del Dr. Camisón donde se ofrecerán showcookings y catas con productos DOP e IGP de la mano de chefs de la provincia como Alejandro Hernández del Restaurante Versátil que elaborará tapas a base de IGP Cabrito de Extremadura o Elvira Bonilla del Hotel La Laguna, en Brozas, que trabajará con productos de temporada como la calabaza o las setas.

También habará talleres y actividades para niños, familias y adultos con juegos, manualidades y propuestas sobre productos locales, siembra, cocina de aprovechamiento y reciclaje.

Junto a ello habrá visitas guiadas diurnas y nocturnas al casco monumental de Coria, actuaciones musicales la rondalla del Grupo Folclórico Savia Viva, el espectáculo multidisciplinar al aire libre 'Leyendas bajo la luz de la luna' o el concurso de recetas colaborativo para premiar platos elaborados con productos de Km 0.