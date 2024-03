La Diputación de Cáceres y el Colegio de Médicos firman un convenio para ofrecer charlas sobre salud en el mundo rural

Una quincena de médicos jubilados recorrerán unos 40 pueblos para informar a la población sobre hábitos saludables



CÁCERES, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y el Colegio de Médicos de Cáceres han firmado este jueves un convenio a través del cual la institución provincial aporta unos 9.000 euros para llevar a cabo un programa de educación para la salud en el mundo rural, que pretende llegar este año a unos 40 municipios donde 16 médicos jubilados ofrecerán charlas a la población sobre hábitos saludables.

Charlas sobre salud mental, cómo prevenir el cáncer, cómo afrontar las adicciones al alcohol, las drogas o el tabaquismo, riesgos cardiovasculares, primeros auxilios o envejecimiento activo, son algunos de los temas que abordarán médicos especialistas a través de encuentros con la población rural.

El presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales; el del órgano colegial, Carlos Arjona, y la coordinadora de este proyecto, la doctora Carmen Hoyos, han presentado esta iniciativa que busca "posibilitar que profesionales de la medicina vayan por nuestros pueblos haciendo pedagogía de la necesaria salvaguarda de la sanidad y de la salud pública de los ciudadanos".

Así lo ha señalado Morales, quien ha defendido la inversión de dinero público en este tipo de iniciativas que facilita que "los ciudadanos estén informados de primera mano por parte de profesionales de hábitos saludables y que vivan felices en nuestros pueblos". "La Diputación tiene la obligación de gestionar el dinero público en beneficio de los ciudadanos", ha subrayado.

"Esto no está destinado a los ayuntamientos. No va dirigido a los políticos de los pueblos. Va dirigido a los ciudadanos y a las ciudadanas que, en algunas ocasiones, no tienen toda la información suficiente y a veces incluso tienen desinformación en redes sociales, en la televisión, en algunos medios que de alguna manera se hacen ecos de malos usos o de usos que no son los que deberían ser", ha apostillado.

En parecidos términos se ha pronunciado el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona, quien ha agradecido la colaboración de la diputación provincial en este proyecto que pretende "difundir la educación sanitaria al medio rural".

Esta iniciativa comenzó el año pasado con ocho médicos jubilados que propusieron la actividad al colegio y llegaron a unos veinticinco municipios. En este 2024 ya hay 16 médicos colaborando y se pretende llegar a 40 localidades de la provincia.

"El objetivo es promover cambios en el comportamiento de las personas para conseguir un mejor estado de salud", ha recalcado Arjona, quien ha lamentado que, en ocasiones, las redes sociales o los programas de televisión tratan temas sanitarios de una forma equivocada, por lo que se hace necesaria la presencia de un profesional para combatir esa desinformación.

PREVENIR LA ENFERMEDAD

Además, este proyecto incide también en la prevención porque tiene como fin promulgar hábitos para evitar la enfermedad y para eso, "es necesario contar con esta educación sanitaria", ha insistido Arjona.

Por su parte, la coordinadora del proyecto, la médico jubilada Carmen Hoyas, ha señalado que se trata de una experiencia muy gratificante para la población por lo que ha animado a los ayuntamientos, asociaciones vecinales y entidades sociales a que soliciten este proyecto para llevarlo a su localidad.

"Se trata de llevar conocimientos relacionados con el bienestar y sobre todo dirigido a empoderar a la población para que la población sea partícipe en las decisiones que se tomen respecto a su salud", ha dicho Hoyos, que ha insistido en que la ciudadanía debe tomar conciencia de la importancia que tiene la prevención de enfermedades y "les enseñemos a que sean partícipes en prevenir muchas enfermedades que son absolutamente prevenibles".

Por ello, en esas charlas se ofrecen claves para afrontar una enfermedad mental, cómo ayudar a alguien que tiene una adicción o, en el caso de las personas mayores, cómo envejecer con una mejor salud.