La Diputación de Cáceres convoca ayudas por valor de 148.000 euros para favorecer el envejecimiento activo

Actividad de la Diputación de Cáceres y la Guardia Civil dirigida a las personas mayores de la provincia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha convocado por primera vez una línea de ayudas, con un presupuesto total de 148.000 euros, para impulsar el asociacionismo sénior y favorecer así un envejecimiento activo en los municipios de la provincia. Con ello se quiere apoyar iniciativas de clubes, hogares, asociaciones o federaciones de personas mayores de la provincia para dinamizar la vida social y reforzar redes de convivencia en el ámbito rural.

Con ello, y tras la creación recientemente de la Oficina Técnica de Atención a las Personas Mayores, la Diputación de Cáceres da un paso más en su política de apoyo a este colectivo con la aprobación de su primera convocatoria de subvenciones dirigida a clubes, hogares, asociaciones o federaciones de personas mayores, jubiladas y pensionistas de municipios de la provincia de Cáceres con menos de 20.000 habitantes, con el objeto de impulsar actividades que favorezcan el envejecimiento activo.

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto total de 148.000 euros, con el que se quiere dotar de recursos económicos para poder llevar a cabo actuaciones que fortalezcan el tejido asociativo sénior y empoderen a las personas mayores de 60 años.

Así, entre las actuaciones subvencionables se contempla la promoción de la actividad física, la educación nutricional, la estimulación cognitiva, el fomento del aprendizaje, la prevención de la soledad no deseada o la promoción de actividades artísticas y culturales, entre otras, tal como se indica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este 21 de octubre de 2026.

Las entidades interesadas en solicitar estas ayudas deberán realizar el proceso de manera telemática a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres.

Para resolver cualquier duda sobre plazos, requisitos o la documentación necesaria, las entidades interesadas se pueden dirigir a la Oficina Técnica de Atención a las Personas Mayores, encargada de ofrecer un asesoramiento cercano y personalizado.

El horario de atención es de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas, o también se puede llamar por teléfono o contactar por correo electrónico, según recuerda la diputación cacereña.