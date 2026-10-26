La Diputación de Cáceres lleva a 1.600 personas mayores a cuatro balnearios de la provincia con 'Senior y Saludable'

La diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín, y la directora del Balneario de Baños de Montemayor, Elisa Cruz. - EUROPA PRESS

CÁCERES, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres pone en marcha, por octavo año, el programa 'Senior y Saludable' que llevará a 1.620 personas mayores de 65 años a disfrutar de un circuito termal en uno de los cuatro balnearios activos con los que cuenta la provincia, que son el de Baños de Montemayor; El Salugral de Hervás; Fuentes del Trampal, en Montánchez; y Valle del Jerte, en Valdastillas.

El programa, que cuenta con un presupuesto de 105.000 euros, combina circuitos termales, actividades culturales y convivencia para impulsar el turismo de salud y dinamizar la economía rural, además de cuidar la salur, compartir experiencias y descubrir las riquezas patrimoniales y naturales de la provincia.

Pueden acceder a este programa los habitantes de las 16 mancomunidades de la provincia y de cuatro municipios no mancomunados: Coria, Moraleja, Navalmoral de la Mata y Malpartida de Plasencia. Se desarrollará desde el 6 de noviembre hasta el 22 de diciembre con visitas programadas por zonas.

La diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín Declara, ha presentado este lunes la nueva edición junto a la directora del Balneario de Baños de Montemayor, Elisa Cruz.

TURISMO DE SALUD

Martín Declara ha destacado el papel del programa para dinamizar la economía y generar vida en los municipios rurales, especialmente durante el otoño, impulsando el turismo de salud y respaldando a los balnearios de la provincia.

"No es solo un programa de salud, es también una oportunidad de oro para disfrutar, para compartir y redescubrir esos paisajes y sabores que tiene nuestra provincia. Queremos también combatir la soledad no deseada, tejer lazos entre comarcas y demostrar que el bienestar no tiene edad", ha explicado.

La experiencia incluye un circuito termal de unos 90 minutos, adaptado a las características y necesidades de cada participante tras una valoración previa de su estado de salud. La jornada se completa con charlas sobre salud y termalismo, talleres y actividades lúdico-culturales, visitas y una comida saludable compartida.

Por su parte, la directora del Balneario de Baños de Montemayor, Elisa Cruz, ha valorado la iniciativa como una importante herramienta de promoción para los establecimientos termales y sus entornos.

También ha destacado el trabajo previo de coordinación con las mancomunidades para ofrecer una experiencia personalizada y una jornada de convivencia que, año tras año, "deja una gran satisfacción entre los participantes, como demuestra que muchos de ellos terminan convirtiéndose en usuarios habituales de nuestros balnearios", ha apuntado.

La diputada ha agradecido la implicación y la colaboración de los ayuntamientos de la provincia y de las mancomunidades, encargados de la recepción de las solicitudes de los desplazamientos desde las localidades de origen hasta el balneario.

La Diputación de Cáceres asume el coste del programa, a excepción del autobús para el desplazamiento hasta el balneario, que lo pagan las mancomunidades y los ayuntamiento no mancomunados.